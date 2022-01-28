龙军 禹爱华 杨珏 李建斌 王忠耀 吴春燕 陈健林 杜庭语

原标题：“小份菜”引领新风尚

1月24日晚，湖南省江永县民俗文化街大红灯笼高高挂，瑶山油茶店生意异常火爆。周女士带着回家过年的儿子来到这家“特色馆”喝瑶家油茶、尝瑶家小吃。“建议先少点一些，不够吃再加菜，可以避免浪费。”身穿瑶族服饰的服务员提供了点餐建议，引导他们适量点餐，避免“舌尖上的浪费”。

春节临近，江永县各餐饮企业纷纷推出“半份菜”和“小份菜”，并在醒目位置张贴宣传提示，提醒客人适度消费、适量点餐、打包剩菜，积极营造厉行节约、反对浪费的餐饮风尚。

在山西省太原市，临近饭点，南内环街社区食堂人头攒动，蒸菜台陈列着一份份小碟装的饭菜，价格大多为四五元左右。“‘小份菜’推出后很受居民们欢迎。”店长张旭峰介绍，新开张的社区食堂积极响应“节约粮食 反对浪费”号召，为社区居民提供分量为220克左右的“小份菜”，既实惠还能避免浪费。

这两年，社区食堂如雨后春笋般涌现。预计到2025年年末，太原市将建成500个社区食堂。社区食堂每日专为老年人、残疾人、困难儿童等群体推出两款以上且价格低于8元的“爱心套餐”，还可为附近居住、行动不便的居民提供上门送餐服务。

“从我做起，崇尚节约，向餐饮浪费说‘不’”“我们呼吁广大餐饮企业，自觉将厉行节约纳入餐饮生产、加工、服务的全过程，完善烹饪量化标准，提升餐饮供给质量”……在广东省韶关市，一封《以崇尚节约为荣，向餐饮浪费说“不”》的倡议书已深入大街小巷、千家万户，“抵制餐桌浪费”和“光盘行动”成为这座善美之城的新风尚。

从根本上预防和制止餐饮浪费行为，离不开正确的宣传教育和有效的监督管理。

江永县抓住“元旦”“春节”特殊时间节点，有针对性地加强宣传教育，在全社会营造浪费可耻、节约光荣的氛围。江永县出台了《关于严明元旦春节期间“十严禁”纪律要求的通知》《江永县开展制止餐饮浪费行为专项督查工作方案》等，坚决遏制“节日腐败”的同时，倡导喜庆节俭、文明健康过节，坚决抵制大操大办、铺张浪费、高额彩礼、厚葬薄养、不文明祭扫等不良习俗，摒弃婚丧嫁娶陋习，倡导文明新风。

韶关市制定了制止餐饮浪费行为的有关实施方案和措施，加强工作部署、宣传教育、示范创建、内部引导，多措并举营造爱惜粮食、节约用餐的良好社会氛围。在各级各部门机关食堂，因“堂”制宜的用餐管理制度下，按用餐人数采购、制作、配餐的动态管理成为常态，“半份菜”和经济型工作餐、会议餐成为反对浪费的供餐举措；在车站、码头、旅游景点、重点商圈、网红餐厅店、商场超市、农贸市场等重点场所的食品经营单位，“文明餐桌·光盘行动”“文明餐桌·以俭养德”等宣传画报和提示卡，提醒大家光盘离席、节约用餐；在各校园、中小学生校外托管机构，食源性疾病、文明餐桌、光盘行动的宣传教育从娃娃抓起；在餐饮业内，监督检查、反食品浪费法宣讲、放心消费承诺创建等活动深入人心。

2021年3月1起施行的《山西省预防和制止餐饮浪费规定》，明确了政府及相关部门的监管职责、餐饮供给方和需求方的义务，建立了预防和制止餐饮浪费的长效机制，并将宣传教育引导贯穿全过程。其中，专门细化了餐饮服务经营者在预防和制止餐饮浪费上的义务，规定经营者提供符合节约要求的标准化菜品，在菜单上标注餐品分量、建议消费人数等信息，提供小份餐饮食品，合理配置不同规格餐具，推行适合不同群体的套餐，突出了规定的可操作性。

(责编：申佳平、陈键)