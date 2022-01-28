原标题：城商行进军“跨境理财通” 上海银行成功入围

2022年1月27日，第二批“跨境理财通”试点银行正式公布，上海银行成功入围，成为目前获得粤港澳大湾区跨境财富管理业务资格的一家城商行。这标志着上海银行粤港澳大湾区跨境财富管理业务正式拉开帷幕。

较早布局大湾区的城商行之一

2013年，上银香港正式成立，上海银行成为首家设立境外分支机构的城商行。2018年该行又在总行层面成立了粤港澳大湾区业务推进委员会，并搭建了深圳分行、上银香港、上银国际协同参与、互联互动的经营架构。除此之外，得益于沪港台三地上海银行(上海银行，香港上海商业银行，台湾上海商业储蓄银行)22年的平台搭建和业务合作，三家银行聚焦大湾区经济发展，在跨境业务、银团贷款、金融科技等方面的成果丰硕。

在财富管理方面，一方面，内地投资者对全球资产配置的需求日趋强烈，另一方面，港澳地区投资者也希望分享内地经济发展带来的财富红利。“‘跨境理财通’有效提升跨境投资便利化程度，为大湾区居民分散投资风险提供更为安全的投资渠道、更加多元化的投资产品。”上海银行相关人士表示，得益于在大湾区完善的机构布局和良好的客户基础，我们将继续发挥跨境合作平台的优势，更好地满足客户综合金融服务需求。

聚焦客户需求 打造优质服务

事实上，从去年5月份“跨境理财通”细则发布开始，沪港上海银行已在业务流程、目标客户、系统开发、消费者权益保护等方面进行了多轮对接，力争在入围后尽快开展相关业务，为粤港澳大湾区个人投资者提供更优质服务。

在产品甄选上，重点甄选“北向通”投资品种，基于两地客户风险特征偏好研究，搭建有吸引力的产品供应池，涵盖代销公募基金与代销理财公司产品等投资大类；在交易体验上，完善交易流程，依托网银等数字渠道，为客户提供更加高速便捷的跨境投资旅程；在投资者保护上，切实履行专业财富管理机构义务，一是在投前和投中为港澳投资者遴选真正与其风险承受能力匹配的投资产品，二是配套定制投后服务方案；明确跨境投诉和纠纷处理机制，将消费者权益保护贯穿业务全流程，提升客户投资安全感。

下一阶段，上海银行将秉持“精诚至上、信义立行”的价值观，发挥自身在大湾区的机构布局优势，加大境内外的财富管理业务联动、发挥协同效益，以客户为中心，为投资者提供更加优质的财富管理服务。

(责编：曹淼、李源)