原标题：能链E轮融资数亿美金华润资本、招商局资本等联合投资

1月27日，能链NewLink宣布获得华润资本投资，再加上此前招商局资本、中金资本、山东高速、国际绿色基金山东绿色发展股权投资基金的投资，能链已累计完成数亿美元的E轮融资。

此次投资方为华润资本管理的投资平台华润国新。华润资本为华润集团全资子公司和基金管理业务平台，管理基金规模超过200亿美元。华润资本总经理秦锋表示：“能链是我们发掘的优质标的。能链将云计算、大数据及人工智能等技术与能源产业深度融合，持续为行业输出数字化基础设施，已成长为能源数智化领域的龙头。我们很荣幸投资能链，未来双方将共同致力于绿色低碳、安全高效的现代能源体系建设和‘双碳’目标的实现。”

能链成立于2016年，是一家能源产业物联网公司，拥有团油、快电、能链云、能程科技、能链综合能源港、能链便利六大业务，致力于实现“零碳能源”。已获得中检集团、SGS集团的碳减排核查报告。能链为上万家企业提供加油、充电能源数字化解决方案。

能链创始人、CEO戴震表示：“在能源结构转型与‘双碳’背景下，能链以零碳能源为使命，推动能源行业数字化、品牌化、去碳化。华润资本也一直致力于拓展华润集团在新能源、双碳目标等核心战略下的投资布局，这与能链的理念不谋而合。感谢华润资本支持，希望能与华润一起，为能源行业转型升级提供系统化解决方案，助力碳中和目标实现。”

能链是全球新能源500强、独角兽企业。股东还包括国家中小企业发展子基金、贝恩资本、招银国际、愉悦资本、洪泰基金旗下国调洪泰、小米集团、东方富海、蔚来资本、KIP中国、金沙江联合、清科资管等投资机构。

(责编：曹淼、李源)