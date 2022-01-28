据中国工商银行消息（以下简称工行），虎年春节假日期间，该行将继续统筹做好疫情防控和金融服务，通过线上线下相结合方式，重点采取六大措施满足客户各方面金融需求，确保春节金融服务“不打烊”，助力群众度过一个欢乐祥和的春节。

一是网点服务供给“不打烊”。工行结合各地疫情防控要求和春节期间客户金融需求特点，按照“有效覆盖、精准触达”的原则，在保证合理数量和网点服务覆盖率的基础上，重点做好主要商业街区及居民区的网点营业服务。客户可以通过手机银行“网点服务”和“工行服务”微信小程序，随时了解工行网点营业时间、春节活动等资讯，自助办理在线预约及取号。同时，工行还在营业网点配置防疫物资，持续开展日常消毒，强化入口管理，营造安全放心的服务环境。

二是多渠道服务“不打烊”。春节长假前，工行提前加强自助银行设备的运维检修、加钞维护和保洁工作，确保自助设备安全平稳运行。春节期间，工行通过手机银行、网上银行、电话银行、微信银行、开放银行等线上渠道提供7*24小时服务，集团综合运营大后台也将全天候守候，满足客户即时办理转账、汇款、理财、手机充值以及缴纳公用事业费等各类服务需求。对于急需现金又没有随身带卡的客户，工行在自助机提供手机扫码取现、手机预约取现等现金取款服务，在网点柜面提供客户凭身份证、手机扫码等方式办理现金取款服务，以满足客户不时之需。

三是普惠便民服务“不打烊”。工行线下网点将开展“过新年 换新钱”专项服务，满足客户“压岁钱”“派利是”等用钱需求。依托“工行驿站”，面向户外劳动者、防疫人员及就地过年人员，做好“歇歇脚”“喝口水”“充充电”“上上网”等8项基础便民惠民服务，送上新年暖心服务关怀。线上渠道支持客户足不出户即可随时随地办理工行借记卡换卡不换号、历史明细查询、线上缴费、跨境汇款等业务，实现客户“一次都不跑”，尽享工行云服务。工银信用卡账单分期可通过工银e生活App、工行手机银行、95588电话银行等方式全天候在线办理。面向老年客户，工行依托“工银爱相伴”品牌服务体系，提供95588人工客服老年客户优先专线、手机银行幸福生活版等专属渠道，并配备支持存折业务办理和针对老年客户字体放大的ATM。

四是优质理财产品服务“不打烊”。工行延续“‘工’迎新春”活动特色，代销多款工银理财等理财产品。客户可通过工行网点、网上银行、手机银行等多渠道购买。同时，工行将持续为客户提供个人定期存款、大额存单、智存通等存款产品，满足客户“长假期”财富增值需求。

五是丰富多彩的特色活动“不打烊”。工行推出虎年印章版生肖信用卡，配备12306购票九折优惠权益；持工行信用卡还可享“爱购长隆”线上线下最高100元满减优惠，持长隆联名信用卡更可享长隆主题公园门票5折；持工行借记卡可参加微信、支付宝、京东、拼多多、抖音平台支付和提现优惠活动。此外，工行手机银行作为“‘工’迎新春”线上活动的主会场，在春节期间将推送新春祝福，并准备了可用积分兑换的优质年货，向客户传递特色年味儿；开展办分期领最高200元云闪付红包、信用卡亿级补贴优惠、贵金属黄金年货等特色优惠活动，让客户体验“不打烊”的“金融+非金融”服务。同时，工行在上海、河南等近20家分行同步开展客户权益、商超优惠、新客有礼等本地特色活动，助力提升就地过年群众的幸福感。

六是为客户资金保驾护航“不打烊”。工行将持续为客户提供7*24小时账户高风险监控服务”。同时，客户可通过“工银智能卫士”的账户安全检测功能，在线对账户安全进行全面“健康体检”并获取问题解决方案；客户还可借助账户安全锁功能，根据自身用卡特点和安全需求，按照地区、时间等维度打开或关闭账户交易权限，实现个性化账户安全管理。

(责编：曹淼、李源)