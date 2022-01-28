原标题：创历史新高！中国石油2021年向吉林供应天然气突破18亿方

2021年，中国石油天然气销售吉林分公司累计向省内输送天然气18.4亿方，创历史新高，成立五年来已累计向省内供气超80亿方，为推动吉林省经济社会健康发展提供坚实能源保障。

2021年以来，作为吉林省内最大的天然气供应企业，中国石油天然气销售吉林分公司多次到省政府能源局、各地政府和全省各燃气企业进行走访调研，就如何积极应对国内外天然气供应形势、加快推进吉林省能源结构转型、落实“十四五”天然气发展规划进行探讨交流，建立互助互信、竞合共赢的密切协作关系。与此同时，全面摸排吉林省各县市燃气市场供需情况，积极筹措、科学调配省内天然气资源，持续优化完善客户服务体系，为下游各类燃气企业和大型工业用户做好供气保障工作。

冬季是燃气保供的关键时段，中国石油天然气销售吉林分公司多渠道协调天然气资源，科学编制用户销售计划，密切跟踪市场需求及天气变化，细致分析可能存在的风险隐患，逐级开展冬季天然气保供突发事件应急演练，与中国石化、国家管网公司、吉林油田和省能源局等部门建立应急联动机制，切实提升在用气高峰或紧急情况下的应急保供能力，为保障省内居民和工业用户用气需求构筑坚实安全屏障。

据悉，随着“双碳”目标提出、“煤改气”清洁采暖需求增长，“十四五”期间长春国际汽车城、中韩国际合作示范区将陆续建成，2022年，吉林省对天然气资源的需求将显著增长。中国石油天然气销售吉林分公司在研判吉林省“十四五”发展规划及新能源发展现状的基础上，对接吉林省风电、光伏、地热等清洁能源项目，明确提出“三融合”“三推进”工作思路。

2022年，中国石油天然气销售吉林分公司预计向全省供应天然气超20亿方以上，将借助吉林省建设国家清洁能源发展基地的契机，积极推动风、光、电与天然气的多能互补，有效提升天然气在清洁能源产业链中的价值和效能，为全面建设社会主义现代化新吉林、持续提升吉林省人民的获得感和幸福感踔厉奋发、笃行不怠。（崔楠 中石油天然气销售吉林分公司供图）

(责编：李楠桦、初梓瑞)