元旦假期新疆油田天然气输配量达1亿立方米 有力保障民生用气
2022年01月28日10:05 | 来源：新华网
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原标题：元旦假期新疆油田天然气输配量达1亿立方米 有力保障民生用气
2022年元旦假期，中国石油新疆油田油气储运公司顶住“二九”严寒天气对输气生产的影响，严格落实冬季保供工作部署，抓好输气设备维护保养和冬防保温，做好天然气供应运行监控。截至1月4日8时，累计输配气达1亿立方米，与去年同期相比增加107%，确保了乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、石河子等地居民天然气稳定供应。
油气储运公司输气队金龙一级配气站班长张善海在生产现场巡检。新华网发 张克文摄
为做好冬季尤其是节假日天然气保供工作，公司把保障民生用气当作政治任务，责任到人。对节假日供气在用设备、备用设备加大维护保障力度，对供气管道、无人值守站点加大巡查与盯防。公司输气队、石化站、706站、乌昌天然气中心站等所属单位加强天然气从干线到支线再到用户端的排污，保证天然气产品合格、稳定、质优。节假日用气峰值时段，员工加大对计量、调压设备的巡查次数，加强排液防止冻堵，守牢安全生产底线。针对供气管道压力波动较大的情况，公司及时调稳压力，保证各项供气参数平稳，切实为民生用气把好关、守好门。
公司严格落实冬季输气运行方案，确保每名员工熟练掌握应急措施。依据气象台每天发布的天气预报，公司对天气降幅较大等可能影响生产的情况提前预判，早部署、早预防。饱含宝石花温情的天然气源源不断地输送到千家万户。（盛元、通讯员张克文）
(责编：李楠桦、初梓瑞)
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