原标题：数字新技术为农业农村变革带来全新机遇

日前，中国宏观经济研究院课题组发布的《数字技术赋能乡村产业发展报告》指出，数字技术正在广泛激发农民创造力,赋能农业增值力，释放农村新活力，成为诱发乡村产业革命的新势力，而区块链、AIoT、物联网等新一代数字技术正在成为驱动乡村全面振兴的数字新基建，未来应积极发展基于区块链的资产确权交易、公共品牌建设，推动农业规模化、品牌化生产。

报告指出，传统农业普遍存在信息不透明，数据碎片化，交易节点多等问题，农业产业化过程中，生产地和消费地距离远，消费者对生产者使用的农药、化肥以及运输、加工过程中使用的添加剂等信息根本无从了解，消费者对生产的信任度降低。

而针对判断农产品的可靠性和安全性难以判断，传统溯源成本高、可信度低、操作难度大等一系列结构性困难，数字技术可提供高效优质的解决方案。

如利用大数据、云计算、区块链、人工智能等数字技术，实现了农业投入品的精准决策、精准施用,单位节肥、节药效率分别提高35%、30%以上，还成功提高了农业绿色化水平。

在土地产权交易领域，也能看见数字经济的作用。长期以来，基层农村的融资成本都比较高。这是因为很多农业从业者普遍缺乏重要的信贷历史记录，土地所有权文件和其他问题，使得难以获得银行贷款。而“上链”后，信息可信且不可篡改，为后续申请贷款时提供了有效的信用证明，金融机构通过调取区块链的相应信息数据即可完善对农户的信用评级。

随着乡村产业转型升级与数字技术的迭代演化深度交织、相互推动，农村要素结构、生产方式、组织形态加快重塑，长期以来困扰乡村产业发展的难点、堵点正在被数字技术逐渐消弭和破解。

在一系列“数字经济+乡村振兴”的成功案例印证下，人们对数字经济助力乡村振兴的前景更为期待。这一点，同样反映在中国宏观经济研究院所做的关于农产品上链感知问卷结果上。这一问卷显示，76.05%的消费者更愿意购买通过区块链对农产品进行产品质量追溯的产品。

数字技术想要真正成为驱动乡村振兴的“轮子”，还需要政策来与之适配，以充分发挥出技术的优势。从当前乡村产业数字化实践看，数字技术只是在局部乡村、少数领域、部分人群显效，在由浅入深、由点及面的规模化应用依然存在困难。因此强化乡村数字技术应用效果，需要突出技术链与政策链整体构建，形成更加适配的技术工具与政策工具。

当前，我国信息通信基础设施、数字消费、数字产业等快速发展。在创新驱动发展战略引领下，我国数字技术创新成果不断涌现，带动了数字产业持续迭代、快速增长。近6年来，我国全球创新指数排名从第29位跃升至第12位。

在数字化、网络化、智能化的宏观方向下，持续解放和发展数字化生产力，促进数字技术与乡村产业深度融合，推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，让数字红利更广泛惠及亿万农民，让数字技术成为推进农业农村现代化的不竭源泉应当成为全社会共同努力的大方向。 (国发智库 靳楚平)

(责编：李楠桦、初梓瑞)