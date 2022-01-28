原标题：“抖音小安”上线 提升反诈干预能力

随着用户在网时长不断增加，近年来网络安全成为各方关注的焦点。近日，抖音安全防护功能“抖音小安”上线，全面提升平台的反诈干预能力，普通用户可在抖音搜索“抖音小安”（抖音官方安全智能助手），发送私信“呼叫小安”。

据了解，“抖音小安”可通过智能工具，分析识别用户面临的潜在风险，以弹窗提示、安全确认、智能语音等交互方式对相关用户进行分级干预。

据了解，“抖音小安”首期以反诈骗为重点，现已全面介入抖音平台的各种反诈骗场景，如刷单诈骗、致富资金诈骗等。

当用户与潜在风险帐号发生关注、交流、转账等行为或者加入具有风险的群组时，“抖音小安”可根据系统性分析，首先发出文字版的“安全提醒”。警告若未引起用户重视，“抖音小安”将升级为以“抖音来电”的方式进行一次视频提醒。视频中，根据用户定位不同，来自其所在地区的反诈民警，会“1对1”提醒用户，“不要随意添加陌生人联系方式，不要接受点赞、刷单等做任务的邀请，不要轻信理财、投资、抽奖等活动”。视频结束后，反诈民警还会邀请用户做出反馈。

抖音安全中心发布的《2021年第四季度抖音安全透明度报告》显示，在“抖音小安”已经拦截的涉嫌诈骗的案例中，“情感诈骗”占比超过56%，成为最具迷惑性骗局。致富类诈骗、仿冒类诈骗也具有较高的迷惑性，而一二线城市中的90后“都市青年”是最易上当受骗人群。

目前，“抖音小安”平均每天帮助80万用户抵御潜在的诈骗风险。抖音安全中心相关负责人以“抖音小安”为例介绍，其拥有差异化的处理能力，针对不同风险的目标用户，能够提供不同形式的干预，可大大提升反诈宣传和拦截的效率。未来，“抖音小安”基于自身识别不同模型的能力，还将覆盖辟谣、青少年及中老年保护等更多场景下的风险人群。

为打击涉嫌诈骗的违法行为，抖音持续投入了大量人力、物力。截至2021年12月31日，平台上共有反诈宣传相关帐号4500余个，反诈宣传视频播放超过136亿次，直播总时长超5300小时。2021年四季度，抖音通过平台累计封禁涉嫌诈骗帐号52万个，通过联动多地公安机关，落地打击网络诈骗团伙17个、抓获嫌疑人208人。（刘艳）

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