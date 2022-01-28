刘坤 张翼

原标题：能源保供，一刻也不放松

“又降温了！大家提前采取措施，预防气井冻堵，确保天然气生产平稳。”近日，北方多地迎来新一轮寒潮天气。在冬季保供非常时期，各地油气工人们坚守岗位，一刻也不放松，不少气田产能有了新突破。

党史学习教育开展以来，国家发改委、国家能源局以保障冬季天然气供应为切入点，努力为群众办实事，全力做好今冬明春清洁取暖工作，重点关注能源供应、取暖费用、取暖效果、优惠政策落实、贫困群众取暖和安全取暖等情况，压实地方和企业保暖保供的主体责任，确保群众安全温暖过冬。

国家发改委、国家能源局以“应开尽开”“应储尽储”为工作主线，抓好项目开工建设，列入年度计划的新建扩建储气项目实现“应开尽开”；抓好储气能力建设，今年地下储气库注气计划在采暖季前提前超额完成，为冬季天然气调峰保供奠定了坚实基础。

国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮介绍，11月7日以来，全国天然气日供应量达到10亿立方米以上，比去年同期增加约1亿立方米。国家发展改革委、国家能源局组织中石油、中石化、中海油、国家管网公司，综合采取有序动用管存气、启动地下储气库开采等措施，保障了天然气供应平稳有序。

“我们将充分发挥同各地、各有关部门和企业建立的天然气保供日调度机制作用，扎实做好各项保供工作。”孟玮说，要确保合同严肃执行，重点督促供需双方严格按合同保障供用气，对民生用气全部纳入合同，确保足额供应。

孟玮表示，要组织全力增产增供，重点推动企业大力提升勘探开发力度，促进国内气田安全满负荷生产，全力增加国内资源供应。加强对北方取暖地区的供气保障，高峰期通过组织“南气北上”、加大储气动用等多措并举，增加北方地区资源供应，对供应偏紧地区加强调度保障。

“要稳定民生用气价格。督促各地和相关企业严格执行天然气价格政策，保持民生用气价格基本稳定。”孟玮说，做好精准有序“压非保民”准备。组织各地和相关企业扎实开展“压非保民”预案演练，制定可实操的压减工作方案，确保一案在手、随时可用，坚决做到“压非保民”“限气不关阀”。

记者从国家能源局获悉，近日，国家能源局党组成员、副局长任京东率队赴天津市、山东省东营市对海洋油气增储上产、油气科技创新、页岩油加快发展及油气绿色低碳开发等开展现场调研督导。今年以来，国家能源局先后赴新疆、黑龙江、陕西等油气主产区现场调研督导油气增储上产和能源保供工作，组织地方和企业推动国内天然气快速上产，推动天然气产供储销体系建设，提高供气保障能力。（刘坤 张翼）

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