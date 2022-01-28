原标题：【中国石油】中国石油助力西藏经济社会发展纪实

自从1994年开始援建、2002年对口支援西藏双湖县以来，中国石油与双湖已“牵手”26载。多年来，中国石油坚持以油气保供、产业扶贫、企地融合为主要途径，带领当地居民脱贫致富，为助力乡村振兴持续贡献石油力量。

聚焦油气供应主业

不断提高农牧民群众生活水平

59年来，从美丽的布达拉宫到“人类生理极限试验场”双湖，从“西藏小香港”樟木到“世界第三极”阿里，中国石油西藏销售公司的173座加油站遍布西藏6市1地区74个县，以“奉献能源，创造和谐”为使命扎根“世界屋脊”，造福边疆百姓。数据显示，西藏自治区83%的成品油由西藏销售公司供应。截至当前，该公司已累计为区内输送各类油品近1600余万吨。

在平均海拔5000多米的双湖县，中国石油双湖加油站成为方圆400公里内唯一的加油站。历经18年发展，这座占地3000多平方米、库存容量达200立方米的加油站，满库存运行时，可保障1600辆汽油车、640辆柴油车用油。

随着当地极高海拔生态搬迁，加油站生意越来越冷清，但加油站依然驻守在双湖，员工依然坚守在加油站。

据加油员桑珠介绍，在油品保存中，虽然双湖加油站罐内平均温度与拉萨地区加油站罐内平均温度存在温差，导致同期损耗增加，且在运输途中存在运距长、损耗高、运输难度大等问题，但是双湖加油站一直采用拉萨市区价。

“双湖和那曲市油价一个价，每年要补贴40余万元。我们在此设站的目的就是为民服务。”中国石油西藏销售那曲分公司总经理伍晨红说。

不仅如此，结合西藏地域特点，西藏销售公司聚焦偏远乡镇，投放8座橇装加油设施以满足牧民群众日常用油需求；充分考虑春耕、虫草采挖季等实际情况，配备25辆油罐车，主动送油上万吨到田间地头。

从资源保供到送油下乡，中国石油驻藏企业精心打造出遍布西藏74县的“人·车·生活”驿站，畅通了“油气能源血脉”，助力牧民群众实现美好生活愿景。

变“输血”为“造血”

激发脱贫攻坚强大内生动力

“以前守着泉水，我们选择外出务工，如今进入家乡水厂工作，收入翻了一番，还有了五险一金，觉得生活更有奔头了。” 山南市琼结县村民布琼告诉记者。他口中所说的就是中国石油投资4.3亿元的雅拉香布项目，公司生产的格桑泉矿泉水借助中国石油2万余座加油站销往全国，年扶贫创利上千万元。如今这个项目已成为中国石油在西藏产业扶贫的“样板”。

近些年，中国石油驻藏企业坚持扶贫与扶智、扶志相结合，重点在产业发展等“造血功能”上实现突破，激发出脱贫攻坚的强大内生动力。

同样的故事发生在那曲市班戈县保吉乡扎嘎村，西藏销售公司帮助当地村民建设温室大棚，让290名农牧民群众吃上了新鲜蔬菜。在热她村，公司帮助村民购买装载机，通过对外租赁使其增收14万元。2018年，公司在南木林热当乡捐赠300万元用于扶持当地特色农牧产业，建立村民合作社，成果惠及1351户8200余名各族群众。

“十三五”期间，西藏销售公司共投资项目72个，投入资金1700余万元，帮助农牧民群众脱贫致富，奔向小康。

全方位发力

始终为西藏人民美好生活加油

“十四五”开局，中国石油驻藏企业在原有工作的基础上, 大力推动乡村振兴战略，始终坚持问题导向，不断细化工作措施，压实工作责任，一村一策，因地制宜。

为了在政策、资金、人才、项目、管理、渠道、资源等各方面形成优势互补，协同联动，实现最大的功能成效，中国石油驻藏企业携手发力，“十三五”期间累计提供就业岗位1900余个，重点解决当地牧民及其子女就业，其中吸纳西藏生源应届高校毕业生350余人。

不仅如此，中国石油驻藏企业聚焦当地医疗和教育精准发力，仅在平均海拔5000多米的双湖县，就有多名双湖中小学生走出去，将希望“洒”到拉萨和北京。2020年高考，在拉萨北京实验中学就读的4名高三学生全部考上大学，其中1人成为首个超过重点本科线的双湖学生。

乡村振兴既是一场攻坚战,更是一场持久战。在中国石油驻藏企业的不懈奋斗下，在雪域高原建设美好家园的人间奇迹已然出现在西藏大地。

(责编：李楠桦、初梓瑞)