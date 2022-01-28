原标题：【中国石油】西藏首批加油站充电桩投运

近日，中国石油西藏销售拉萨分公司中和加油站安装的两台充电桩启用，标志着西藏首批加油站充电桩投运。

工作人员在拉萨中和加油站讲解充电桩的使用情况（12月23日摄）。全贵川 摄（新华网 发）

“原来充电需要多跑五六公里外找充电桩，如今在家门口充完电就可以出车了，省时又省钱！”家住拉萨西郊中和加油站附近的新能源快车司机索朗师傅说。

“西藏生态环境脆弱，清洁型新能源应用对经济社会高质量发展具有重要环保意义。中国石油西藏销售公司因地制宜，在传统加油站的基础上增设充电服务，采用‘即插即充、扫码支付、有序充电’等技术，满足新能源车辆的充电需求，同时不断完善加油站服务功能和丰富能源供应结构，为中国石油西藏销售公司后期打造综合能源供给站奠定基础，对引领西藏加油站传统服务方式的转型开启了先河。”中国石油西藏销售公司执行董事、党委书记郭广海介绍。

“十四五”期间，中国石油西藏销售公司将在109、318等国道上合理布局LNG加气（混合）站，稳步实施库站光伏项目，在拉萨等中心城市部署建设“油气氢电服”综合能源服务站，探索加油站由传统油品销售向“油气氢电服”综合能源服务站的转型，以科技引领实现“双碳”目标，确保企业生态责任有效落实，为西藏长治久安和高质量发展贡献“石油”力量。

(责编：李楠桦、初梓瑞)