原标题：本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁储气库让环保与温暖同行

截至10日，中国石油新疆油田呼图壁储气库本周期采气超过10亿立方米，达10.8亿立方米，其中向西气东输管网供气5.8亿立方米，向北疆环网供应天然气5亿立方米，辐射新疆、河南、湖北、上海等14个省区市，惠及近2亿人。

呼图壁储气库员工监控管线天然气流量。新华网发 薛梅摄

“1立方米天然气的热值相当于1.08公斤液化气、1.7公斤煤、1.13升汽油，燃烧后对环境影响小，对有效治理大气染污、应对气候变化等生态环境问题有积极作用。”呼图壁储气库党委书记、经理刘国良说。

近年来，新疆油田公司将“双碳”战略目标和高质量发展当作一项重要政治任务。为积极响应加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，稳步推进国家构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，新疆油田公司在开发建设进程中，矢志不渝寻找大发现、建设大油气田，构建起了气田、气库、管网“三位一体”的天然气产、供、储、销体系。克拉美丽、玛河等老气田高效稳产、呼探1井等南缘新气区不断突破、呼图壁储气库达容扩产实现“双百”……新疆油田公司在保障能源安全、让群众温暖过冬等方面作出突出贡献。

为实现“双碳”战略目标，谋划新能源发展布局，新疆油田公司成立电力公司（新能源项目部），加快清洁替代、战略接替、绿色转型，向建设综合性能源公司迈出坚实一步。

新疆油田公司正全力推进呼图壁储气库二期工程建设。工程完工后，工作气量、日调峰气量将分别达到45亿立方米、3330万立方米以上。（盛元、通讯员薛梅）

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