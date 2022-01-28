1月25日，国网绍兴供电公司通过配电自动化主站平台远程控制位于绍兴南部山区线路末端发电机成功启动，成功以小成本解决了该线路末端支线长期以来的单电源困境。

10千伏青坛A716线位于绍兴市南部山区，沿线村落分布呈小而多状，供电范围广，整体线路供电半径大且网架结构单一，线路其中某段线路出现故障，极易对沿线村民生活用电造成长时间的影响。

国网绍兴供电公司车头供电所负责人劳剑锋介绍，一直以来电力部门持续对辖区内山中电力长廊进行整体改造升级，通过增设智能开关等方式，大大提升了该线路供电质量，但线路末端的这11个台区因地势缘故一直是“电力孤岛”，中间某一点发生故障，都势必影响后续村民用电。

传统的线路升级方案是增加与其他线路的末端联络，线路因故障失电时，通过远程控制隔离故障段，末端线路由另一段联络线供电。国网绍兴供电公司多次组织技术人员深入该村勘查，在该种解决思路下，投资金额将高达400至600万，且需要跨越400米无人的丘陵地带，施工难度、后续维护难度非常高。

改造后山区电网将更加可靠（孙雯 摄）

在打造“源网荷储”多元融合高弹性配电网思路的启发下，国网绍兴供电公司另辟蹊径，创新性提出在该点打造有源配电网，自主设计研发远程控制模块，以安装“量子+”遥控发电机替代传统末端联络提升方案，在投资金额降低90%的情况下，使该区域内配电网具备独立微网运行功能。

浙江绍兴供电公司对山区电网进行升级改造（孙雯 摄）

浙江绍兴供电公司对山区电网进行升级改造（孙雯 摄）

该方案解决了线路故障时影响居民面积大、时间长的难题，可以保障用户侧不停电的前提下对线路综合检修和改造提升，但对山区配电网改造升级有更深远的启发意义，作为出力可控的发电机，该有源配电网相比于新能源有源配电网可以更高效地参与用电侧的峰谷调节，尝试峰谷套利，可实现配电网侧削峰填谷、调频、调压和孤岛运行等多种应用功能。

下一步，国网绍兴供电公司将复制青坛线末端联络的成功案例，以有源配电网改造思路从源头上解决山区线路单辐射供电、末端大分支、供电可靠性差的同类问题，切实提升山区供电可靠性，以源网荷储互动与多能互补为支撑，为建设新型电力系统，打造多元融合高弹性电网提供更多的绍兴样板。（王乾鹏 李爽 孙雯）

(责编：曹淼、李源)