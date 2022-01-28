人民网北京1月28日电 （记者赵竹青）28日上午，国务院新闻办发布《2021中国的航天》白皮书。发布会上，中国国家航天局副局长吴艳华介绍，过去五年，我国共实施207次发射，包括嫦娥揽月、北斗指路、祝融探火、羲和逐日、天和遨游星辰、“悟空”“慧眼”探索宇宙奥秘等一系列重磅任务，中国航天砥砺奋进，创造出新的成就，实现了新的跨越。

吴艳华介绍，这五年，是中国航天创新发展的五年。运载火箭加快更新换代，以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用，商业运载火箭不断涌现，形成陆地、海上多样化的发射能力，过去五年，共实施207次发射，长征运载火箭发射成功率96.7%。航天重大工程亮点纷呈。中国空间站建造全面实施，6名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代。探月工程“绕、落、回”圆满收官，嫦娥四号首次着陆月背巡视探测，嫦娥五号带回1731克月壤。天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印迹。空间基础设施不断完善，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统形成体系能力。

这五年，是中国航天赋能社会的五年。目前，在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展，为平安中国、美丽中国、数字中国建设等发挥重要作用。通信卫星为农村及边远地区1.4亿多户家庭提供远程教育、远程医疗、农村电商等服务，助力脱贫攻坚和乡村振兴。遥感卫星影像累计分发超亿景，有力保障气象预报、国土规划、生态保护、海洋经济、灾害应急等需求。北斗系统广泛应用于大众出行、智慧物流、精准农业，特别是为新冠肺炎疫情防控提供精准定位导航服务。航天技术推动了新能源、新材料等一大批新兴产业发展，促进了智慧城市、无人驾驶等新业态的兴起。商业航天企业蓬勃发展。

这五年，是中国航天探索突破的五年。围绕宇宙起源和演化、太阳系与人类的关系等科学主题，依托空间科学卫星和月球探测、火星探测、载人航天等工程，开展空间科学探索与实验研究，取得一批贡献人类的原创成果。“慧眼”成功观测到黑洞爆发，“悟空”获取宇宙射线能谱精细结构，“张衡一号”完成全球地磁场参考模型构建，碳卫星获取全球高精度二氧化碳分布图。探月工程任务揭示了月球背面地下结构，证实了月球20亿年前仍存在岩浆活动。“天琴一号”“太极一号”和“羲和号”卫星为空间引力波和太阳物理研究提供了新的手段。

这五年，是中国航天合作共享的五年。中国航天与国际同行一道，落实联合国2030可持续发展议程，共同推动航天技术助力可持续发展，新签署约50项合作协定或谅解备忘录。中国与俄罗斯联合发起国际月球科研站计划，在载人航天、探月工程、火星探测等任务中广泛开展国际合作，签署金砖国家遥感卫星星座协定，成功发射中法海洋卫星、中意电磁卫星，推动北斗标准进入民航、海事等多个国际组织标准体系。高分一号、六号卫星数据通过云平台向全世界免费分发，访问国家和地区158个，访问用户约55万个。中国5颗卫星和3个星座新加入国际减灾宪章机制，气象卫星数据应用于121个国家和地区。通过设施建设、人才培养、数据应用等多种方式，支持广大发展中国家的航天能力建设，共享中国航天发展成果。

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