原标题：快手发布春节防诈攻略 助力老铁识诈反诈

日前，快手发布了一则《春节防诈攻略》，总结出春节期间极易出现的五种诈骗套路，意在“扫尘迎新、去诈存真”，帮助春节玩快手的老铁们识破网络骗局，谨防上当受骗。

“春节临近，网络骗子也活跃起来，所以防诈这事绝不能‘年后再说’。”管理员结合快手反诈骗治理数据，总结出了春节常见的五种网络诈骗手段。这五种诈骗套路分别是“299元全款拿手机”“游戏皮肤免费领”“稀有福卡低价出”“点赞视频得返利”和“大明星在线陪聊”。

据介绍，这份《春节防骗攻略》将通过快手粉条和私信等方式精准触达至站内可能被诈骗套路迷惑的人群。据快手治理团队相关负责人介绍，在整治网络诈骗方面，快手专门设置了反诈骗团队，将治理重心放在提前阻断诈骗行为发生的环节上，不断完善风控技术能力，监测恶意注册、恶意骚扰、恶意引流的账号，共建立诈骗打击模型上千个，从易受骗行为识别、诈骗人意图识别两个纬度，对不同人群分层治理，涉及礼物诱导、杀猪盘、兼职招聘、冒充他人等场景，2021年，主动处罚涉嫌诈骗账号367.5万个，主动拦截阻断超94%的诈骗行为发生。

快手治理团队为用户配置了防诈通知教育。当快手风控检测到用户存在被骗风险时，系统会自动触发防诈通知下发，对不同类型的易受骗用户进行对应的防骗教育，并引导用户去“防骗课堂”了解网络诈骗套路，谨防被骗。防骗课堂(反诈小课堂)目前已更新至29集，涉及图集、动漫、小视频等多种易被老铁们接受的表达形式。

(责编：曹淼、李源)