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中电联：预计2022年全社会用电量同比增长5%-6%

2022年01月28日13:54 | 来源：新华网
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原标题：中电联：预计2022年全社会用电量同比增长5%-6%

　　中国电力企业联合会1月27日发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）预计，2022年全国电力供需总体平衡，全社会用电量同比增长5%-6%。

　　《报告》认为，综合考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素，并结合多种方法对全社会用电量的预测，以及电力供需形势分析预测专家的预判，预计2022年全年全社会用电量8.7万亿千瓦时-8.8万亿千瓦时，同比增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。

　　《报告》还认为，在新能源快速发展带动下，预计2022年基建新增装机规模将创历年新高，2022年底非化石能源发电装机占总装机比重有望首次达到50%。

(责编：董童、李源)

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