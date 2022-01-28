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国家航天局：2030年前完成“嫦娥八号”发射

2022年01月28日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京1月28日电 （记者赵竹青）28日上午，国务院新闻办发布《2021中国的航天》白皮书。发布会上，中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠介绍，在2025年前后，我国将完成“嫦娥六号”和“嫦娥七号”的相关工作，同时开展“嫦娥八号”的研制；在2030年之前，要完成“嫦娥八号”发射。

刘继忠介绍，探月工程自2004年实施以来，到2020年“嫦娥五号”携月球样品返回地球，圆满完成了探月工程一、二、三期“绕、落、回”目标任务。

他透露，“十三五”期间，我国就启动了探月工程后续任务的研究工作。经过规划，探月四期包括了四次任务。第一次任务，是已经发射的“嫦娥四号”，落在月球背面，已经成功实施。后续还有三次任务，一是“嫦娥六号”要到月球的高价值地区进行采样返回，所以后续还将有新的月壤、新的样品返回地球；“嫦娥七号”主要是对月球极区进行科学探测，特别是对月球的水分布进行探测；“嫦娥八号”将实施极区的科学探测以及为科研站后续的关键技术进行验证。

“整个探月四期，我们基本上要达到建设科研站基本型的目标，同时也是为后续我们与国际合作建设国际月球科研站打下基础。”刘继忠说，这些任务将和国际同行密切沟通协调，一起合作开展相关探测。比如，“嫦娥七号”任务已经和俄罗斯的“luna-26”签订了协议，共同进行探测。

(责编：赵竹青、高雷)

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