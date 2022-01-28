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煤价过快上涨 国家发改委将加强煤炭市场价格调控监管

2022年01月28日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月28日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国内煤炭日产量持续保持在较高水平，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，目前存煤已达1.7亿吨，创历史新高。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。

国家发展改革委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作。同时，将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。

(责编：申佳平、高雷)

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国家发改委：全国煤炭产量保持较高水平 确保春节期间稳定供应
　　人民网北京1月28日 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。 会议要求，各地区和有关企业要提前制定生产计划，在确保安全的前提下保持节日和重大活动期间煤炭的正常生产和销售，安排好煤炭运输，进一步增加下水煤调入量，加快提升港口煤炭场存，稳定煤炭市场价格。…
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