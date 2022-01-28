煤价过快上涨 国家发改委将加强煤炭市场价格调控监管
2022年01月28日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月28日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国内煤炭日产量持续保持在较高水平，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，目前存煤已达1.7亿吨，创历史新高。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。
国家发展改革委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作。同时，将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。
(责编：申佳平、高雷)
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