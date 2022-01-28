人民网北京1月28日电 （记者赵竹青）28日上午，国务院新闻办发布《2021中国的航天》白皮书。发布会上，中国国家航天局副局长吴艳华介绍，中国探月工程四期的目标，就是要初步建设国际月球科研站的基本型。

“国际月球科研站是2016年提出的一个概念，国际上很多国家也在响应这个概念。总体来说，像地球的南极站、北极站一样，未来倾向于在月球南极建成地面科考设施，在月轨、月表建设科研实验设施，开展多学科、多目标科研工作。”吴艳华介绍，2021年3月中俄两国政府签署了国际月球科研站的合作谅解备忘录，4月中俄航天机构发布了联合声明，6月双方还向国际社会发布了国际月球科研站路线图和国际合作伙伴指南。

吴艳华表示，中俄基于各自的计划和规划联合发起国际月球科研站。我国的“嫦娥六号”“嫦娥七号”和俄罗斯规划的相应任务，用五年左右的时间，完成建站之前的勘察工作。再用十年左右的时间，完成设施建设，像建立一个小城镇一样，有能源系统、通信导航系统、远程运输系统、天地往返系统、地面支持系统等，如果远期有人驻留，还要有生命保障系统。这些建设任务将在2035年前重点完成，2035年以后，将根据各个国家、各个组织的科考任务分次到月球上做科考。

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