人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家航天局：培育发展太空旅游等太空经济新业态

2022年01月28日14:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月28日电 （记者赵竹青）28日上午，国务院新闻办发布《2021中国的航天》白皮书。发布会上，中国国家航天局副局长吴艳华介绍，未来五年，我国将培育壮大空间应用产业。推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。

吴艳华介绍，未来五年，中国航天将创新推动重大工程实施。包括建成中国空间站和高分辨率对地观测系统，实施探月四期、行星探测等新的重大工程，推进重型运载火箭研制，建设近地小行星撞击风险应对体系，培育太阳系边际探测等重点项目，推动运载火箭型谱化发展，持续完善国家空间基础设施，健全空间环境治理体系能力。

此外，还将统筹布局空间科学探索。体系化推进空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学等重点领域发展，研制空间引力波探测、爱因斯坦探针、先进天基太阳天文台等空间科学卫星，利用空间站、月球与深空探测器等平台，持续开展前沿科学探索和基础研究，催生更多原创性科学成果。

在营造航天发展良好环境方面，国家航天局将完善产学研用深度融合的创新体系，强化航天工业基础能力；制定卫星频率轨道资源管理、北斗卫星导航等条例，出台商业航天发展指导意见，促进法治航天建设；构建高水平航天人才队伍，加快打造航天领域世界重要人才中心和创新高地；开展航天科普教育和文化建设，大力弘扬航天精神，营造全社会崇尚科学、探索未知、勇于创新的氛围。

与此同时，中国航天将拓展国际合作深度广度。积极参与外空全球治理，在近地小天体监测与应对、行星保护、太空交通管理等领域贡献中国方案、中国智慧。启动国际月球科研站建设，落实金砖国家遥感卫星星座合作协定，推广空间信息服务全球应用，在月球探测、空间站、行星探测、北斗导航等领域，开展更加广泛、更多方式的国际互利合作。

吴艳华表示，未来五年，中国将锚定航天强国建设目标，以航天高质量发展为主题，推动空间科学、空间技术、空间应用的全面发展，为建设社会主义现代化强国、推动人类和平与发展作出积极贡献。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
煤价过快上涨 国家发改委将加强煤炭市场价格调控监管
　　人民网北京1月28日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国内煤炭日产量持续保持在较高水平，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，目前存煤已达1.7亿吨，创历史新高。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。…
国家发改委：全国煤炭产量保持较高水平 确保春节期间稳定供应
　　人民网北京1月28日 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。 会议要求，各地区和有关企业要提前制定生产计划，在确保安全的前提下保持节日和重大活动期间煤炭的正常生产和销售，安排好煤炭运输，进一步增加下水煤调入量，加快提升港口煤炭场存，稳定煤炭市场价格。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部