原标题：香港长虹成功接入CIPS系统 助力集团全球资金管理再升级

近日，长虹（香港）贸易有限公司（以下简称香港长虹）在交通银行的支持下顺利接入人民币跨境支付系统（Cross-border Interbank Payment System，简称CIPS系统），并完成首单业务办理，标志着长虹控股集团正式开启CIPS系统跨境人民币汇款业务。这也是首家大型企业集团的境外资金管理中心接入CIPS系统。

据了解，CIPS系统由人民银行2012年批准并组织搭建，旨在向境内外参与者提供跨境人民币资金清算服务，作为人民币国际化 “高速公路”，是中国重要的金融基础设施之一。2021年5月CIPS系统企业版正式上线，将客户群体从银行等金融机构扩展至大型企业集团及境外平台，企业作为间接参与者接入，CIPS系统通过标准收发器为企业与银行实现信息交互提供了一种系统化解决方案。

香港长虹是长虹在境外的转口贸易、资金管理、外汇交易及投融资平台，也是全国首批跨境双向人民币资金池的境外成员企业，其贸易和资金池业务均大规模使用人民币结算。

据香港长虹相关负责人介绍，公司积极响应国家政策，融入国家重大战略部署，与交通银行四川省分行共同协作，反复推演、测试，推进CIPS系统顺利落地实施。香港长虹加入CIPS系统后，将会提升集团跨境资金结算效率和结算安全性，降低跨境资金管理成本和结算成本，为集团全面实现银企直联提供可能性，有利于实现境内外资金一体化，从而更好的服务集团产业发展。（殷俊红）

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