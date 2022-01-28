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“学习强国”携手松果出行推出“强国电单车”

2022年01月28日17:38 | 来源：北青网
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原标题：“学习强国”开拓基层市场，携手松果出行推出“强国电单车”

　　1月27日，“学习强国”学习平台与松果出行宣布达成战略合作，联合打造“强国电单车”。这是“学习强国”学习平台继车载端、TV端、投影端之后打造的新的重要终端。即日起，通过“学习强国”“扫一扫”即可扫码用车。

　　“学习强国”官方报道显示，通过“学习强国”“扫一扫”即可扫码用车。这是“学习强国”为服务基层用户的绿色出行，打通学习生活的“最后一米”而做出的有益尝试。

　　据了解，“强国电单车”拥有品牌推广、扫码骑行、用户福利和内容传播等功能。在品牌推广方面，“强国电单车”车身印有“学习强国”LOGO和下载二维码，便于用户扫码骑车。用户可以通过“点点通”兑换松果骑行优惠券。让用户在使用“学习强国”获取信息、学习知识的同时，得到绿色出行的奖励。在内容传播方面，未来“强国电单车”将不断创新内容传播形式，完善智能语音播报功能，方便用户通过扫码骑行唤醒“学习强国”APP的专属优质内容。

　　“通过优惠券、绿色出行奖励等方式，对推动更多群众使用学习强国具有示范作用。”中央党校（国家行政学院）教授洪向华指出，强国电单车有助于基层党建工作的创新，为人民群众提供了一种新的学习途径。洪向华表示，通过党员干部带头，群众看到了骑行好处，会带动更多群众选择“强国电单车”，理论学习进入寻常百姓家的目标就会一步一步实现。

　　“学习强国”报道中称，短途出行骑电单车，已成为广大基层党员干部和群众的日常交通方式之一。数据显示，以松果电单车为代表的共享电单车，当前已成为县域主流公共交通出行方式之一，年轻人更是成为共享电单车使用的主力。

　　数据显示，松果出行已覆盖24个省份、近千个城市，全国注册用户超5000万，日订单峰值达300万单。在松果出行的用户中，适龄00后占比超过两成，90后用户占比达32%。较之其他年龄段群体，年轻人更加青睐共享电单车。

　　在松果智库近日发布的《2021中国大县域共享电单车交通安全报告》显示，当前共享电单车正在广泛进入县域下沉市场，成为县域公共交通重要组成部分，国内49.2%的县城有共享电单车进驻。数据显示，在县域市场中，用户出行没有明显的“潮汐”效应，除早晚高峰外，其他时段用户同样活跃。居民在使用电单车时，“上下班”仅是其中一项目的，县城生活的方方面面都与共享电单车出行有关，这意味着共享电单车已成为县城用户日常出行工具。

　　“强国电单车新车型投放市场后，将致力于为用户打造流动的文化传播平台，未来将成为更多城市的移动文化宣传站”，松果出行党委书记向继贵说。

　　目前，松果电单车在许多县城，已经变成当地特色的移动文化宣传车。如在贵州黔东南丹寨县，松果电单车通过车身语音播报等方式，参与丹寨“中国蜡染艺术之乡”“中国鸟笼之乡”“中国古法造纸之乡”等非遗的传播中。

　　据悉，“强国电单车”投入市场后，松果出行将组织专门的团队进行日常的安全和运营管理，同时，将持续加大科技研发投入。近期，松果出行联合中国科学技术大学共建联合实验室，开展“新材料新能源”和“共享电单车自动驾驶”相关的前瞻性技术研究。（温婧）

(责编：曹淼、李源)

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