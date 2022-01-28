人民网北京1月28日电 （记者栗翘楚）近年来，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化趋势正不断演进，随着科技企业不断入局新能源造领域，自动驾驶商业化正在加速推进，智能汽车行业迎来新机遇。日前，《北京市自动驾驶车辆道路测试报告（2021年）》（以下简称《报告》）发布。《报告》由北京智能车联产业创新中心（以下简称“北京智能车联”）及中关村智通智能交通产业联盟，在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组的指导下编写完成。

《报告》介绍，随着我国自动驾驶产业发展从关键技术验证阶段进入产品和商业模式验证阶段，自动驾驶产业化落地的应用示范工作进入到深水区。产业发展对国内政策、监管、示范规模、基础设施、场景、产品、商业模式等自动驾驶发展的重要支撑要素，提出进一步升级需求。推进自动驾驶技术评价体系向自动驾驶产品与服务评价体系的转变，成为实现未来高级别自动驾驶、无人驾驶真正产业化落地的关键因素。

据了解，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组进一步推进落实《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》，深化专项技术测试和载人试运营测试。截至2021年底，共有16家测试主体的170辆车参与自动驾驶车辆通用技术测试。道路测试安全行驶里程累计已超过3911694公里，连续3年保持增长，其中载人测试车辆达到124辆，累计载人测试道路里程达251万公里，超过30万人次参与载人试运营测试，道路测试试运营进入规模化阶段。

北京智能车联作为北京市自动驾驶道路测试第三方服务机构以及北京市自动驾驶产业创新中心，积极开展道路测试管理服务与自动驾驶测试技术的创新探索，支撑北京市自动驾驶道路测试工作稳步、健康、高效落地。

在创新探索道路测试管理服务方面，北京智能车联在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组的指导下，对“北京市自动驾驶车辆道路测试管理与服务平台”进行升级和功能拓展，实现自动驾驶测试数据采集由实体装置向车云对接的转变。利用技术创新保障平台准确、客观、公正地记录自动驾驶车辆在实际道路测试中的行为，通过对管理数据的溯源、挖掘、分析，为北京市自动驾驶政策的改进与优化提供数据支撑，以此保障自动驾驶车辆道路测试安全可控。

在创新探索测试技术研发方面，北京智能车联积极开展基于真实世界的全息场景库与交通规则库研究，以及虚实结合自动驾驶测试技术研发。通过虚实结合的测试技术研究与系统研发，实现可重复的低成本危险场景测试以及复杂场景测试，解决实际封闭测试场以及传统模拟仿真测试存在的一系列现实问题。

此外，在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组、北京市科委与中关村管委会的支持下，北京智能车联已经连续4年持续开展“星火计划”和“X计划”，为企业、高校和创新团队提供优惠的测试服务及人才培训支持。截至2021年底，通过“星火计划”和“X计划”，北京智能车联已为中国信息通信研究院等10余家测试主体、高校、科研团队提供了千余小时的优惠服务，节约研发资金达数千万元。

(责编：王连香、高雷)