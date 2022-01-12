原标题：加快绿色转型全力增产保供

2021年12月16日，我国多地迎来新一轮大风降温，充足的能源供应让群众在寒冷的冬季也过得温暖舒适。

早在2021年9月28日，中国石油就启动了冬季天然气保供周例会制度，协调全产业链联动配合、全线发力，形成了国产气、进口管道气、进口LNG、储气库（群）等多元互通的资源保障体系。在各方协调下，这个冬季中国石油供气量将突破千亿立方米，创历史新高。长庆、塔里木、西南油气田三大气区一起发力，天然气日生产能力创历史同期最高水平。中国石油储气库（群）预计采气量同比增长16.3%。

“中国石油的‘稳中求进’首先是保障国家能源安全。”作为我国最大的原油和天然气生产商、供应商，2021年中国石油通过大力提升勘探开发力度，在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、四川、塔里木、准噶尔等“五油三气”六大盆地获得了重大突破。石油方面，落实了河套盆地临河坳陷、塔里木盆地富满地区等4个亿吨级整装规模优质储量区；天然气方面，落实了四川盆地川中古隆起北斜坡、准噶尔南缘中段深层等5个千亿立方米以上规模优质储量区。这些“大突破、大规模、大场面”勘探成果，为把能源饭碗牢牢端在自己手中夯实了资源基础。

此外，中国石油还加强了对国家重大活动的保障。为了北京冬奥会顺利召开，2021年12月，华北石化在仅用两个月时间建成投用氢提纯装置后，将纯度高达99.999%的高纯氢运达中国石油金龙综合能源服务站。此前，该公司已陆续将1452吨冬奥会保供用油送达张家口宁远机场。

作为“相约北京”测试赛唯一能源供应商，中国石油以新建、改造投用16座加油（氢）站的“石油速度”，对油、气、氢供应系统优化升级，创造了“建成投用北京冬奥会第一座加油站”“实现冬奥会竞赛、非竞赛场馆第一桶油料保障”“投运北京冬奥会第一座加氢站”等多项“第一”。

能源供给“稳”住了，还要在技术和效益上求“进”。“‘十四五’时期，中国石油要让创新成为第一动力，加速能源转型、产业迈向中高端，推动高质量发展，通过科技创新打造新的竞争优势。”中国石油集团董事长、党组书记戴厚良表示。

中国石油着力高水平科技自立自强建设国家战略科技力量和能源与化工创新高地，在2021年11月举行的国家科学技术奖励大会上，中国石油牵头或参与的4个项目获奖。油品质量升级步伐也不断加快，清洁汽油质量升级技术实现了原始创新式研发，已形成选择性加氢脱硫和加氢脱硫—改质组合两大技术系列。从助力高铁日行千里的润滑油，到抗疫急需的熔喷料与熔喷布，中国石油炼化业务累计开发化工新产品160多个。

我国提出“双碳”目标后，能源行业将承担更多责任，也面临更多挑战。中国石油发力清洁能源供给，2021年天然气产销量分别同比增长6.7%、17.6%；实现节能36.7万吨标煤、节水503万立方米。下一步，中国石油正在按照“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走的总体部署，着力构建绿色产业结构和低碳能源供应体系，制定业务发展专项规划，组织实施一批新能源新材料试点示范项目，加快形成绿色竞争优势和多能互补新格局。

2021年，中国石油实现“十四五”良好开局：长庆油田提前10天产量跨越6000万吨，塔克拉玛干沙漠腹地新建成年产200万吨大油田，西南油气田取得4项重大勘探新成果。（记者 齐慧）

(责编：董童、李源)