原标题：疆内销售企业调销联动 确保春运期间油品稳定供应

1月23日21时30分，一列铁路油罐车由新疆奎屯站编组发往伊犁方向。这是中国石油独山子石化公司刚刚出厂的油品，由于近期北疆地区降雪频繁，中国石油追加了伊犁等地区的油品资源投放量。

在距奎屯240公里的新疆乌鲁木齐王家沟油库，本月内西北销售新疆分公司已发出铁路油罐车526节，满足全疆各地油品需求，油品保供范围南疆最远抵达喀什地区，北疆地区覆盖伊犁、阿勒泰、塔城。王家沟油库是新疆仓储能力最强发的商业储备油库之一。

春运开始以来，随着G30、G7等进出新疆大通道返乡流、学生流、物流交错叠加，对油品需求相对增长，中国石油在疆企业发挥产业链完整优势，上中下游配合、产运调销协同，共同做好成品油市场供应。

据悉，当前，中国石油独山子石化、克拉玛依石化、乌鲁木齐石化等炼油化工企业，均开足马力生产，确保疆内成品油特别是低凝点柴油投放市场。作为疆内油品的主力仓储企业——西北销售新疆分公司，本着能收尽收的原则，全力承接炼油企业油品加工能力，协调管道、铁路、运输等各单位快装快卸快运。截至1月24日，已筹措各类油品资源48.7万吨，同比增长8.95%，实现疆内油品高效快速集结和中转。

据中石油新疆销售公司消息，随着春节临近，该公司对春运及春节期间油品供应提前部署，制订春节保供方案，对油罐车驾驶员、押运员等岗位进行科学排班，确保车辆出勤率。新疆销售建立南、北疆车辆监控专班，密切关注油品到站情况，确保加油站不脱销、不断档。在乌鲁木齐、独山子、库尔勒等油品资源货源地，抽调机动运力组成应急流动分队，制订跨区运力联动预案，确保春节期间公路配送运行顺畅。

目前，新疆销售旗下1000余座加油站已开启 “春运春节模式”。按照定制化、标准化、规范化管理的要求，为进入加油站的客户提供“无接触支付”加油服务和开水、医药、修车工具等个性化服务。

乌鲁木齐市红山路加油站是一座曾经获得“全国用户服务满意明星班组”“全国青年文明号”等多项荣誉的标杆加油站，随着春节临近，加油站里年味渐浓，玻璃窗贴上了喜庆的福字窗花，大红灯笼高挂在便利店里，增加了几分过年气氛，刚刚组织购进的300多种新品年货颇受欢迎，询价和买年货的人们日渐增多。

在乌鲁木齐大蒲沟加油加气站，因为邻近G30高速公路，大货车来此加油，比平时增加近两成，笔者在现场看到，加油站场地宽敞，大货车司机在这里短暂停留、加水、补充热水和购物已成常态，这里是中石油新疆销售公司在全疆建立的6座“司机之家”之一。（记者 胡仁伟 通讯员 于有财）

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