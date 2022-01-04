原标题：战疫情斗严寒，确保冬奥供气

2021年12月27日早上7时30分，距离内蒙古乌审旗还有40多公里的“戈壁荒漠”中，长庆采气四厂作业一区调控中心主任许博尧正带着应急班成员一起查看气井生产情况。低至零下27摄氏度的室外温度让他们时不时跺脚，以此来取暖。

“长庆油田承担着为北京冬奥会3个赛区的冬奥村及相关酒店供气的重任。距离北京冬奥会开幕不到40天，我们要全力保障供气安全平稳。”许博尧说。

千人守岗只为多产一立方米气。长庆油田五大气田全力上产，遍布陕甘宁内蒙古的近2.3万口气井开足马力。数千名采气人迎风斗雪奋战一线，尤其到了冬季供气高峰的关键时期，每一名采气人就像上紧发条的陀螺。以采气四厂作业一区为例，738平方公里的生产区域内管理着11座集气站、上千口气井，人均管理井数达10口以上，井多人少，管理难度大。调控中心作为作业区的生产指挥中枢，90后员工许博尧承担着整个作业区的日常天然气产量调控、采出水输送、车辆调派、轻烃拉运、应急处置等工作，生产组织任务繁杂，工作量巨大。他平均一天要处理100多条生产任务信息。

工作再忙，许博尧也会挤出片刻时间和家人视频。一个多月前，他有了一个新身份——“爸爸”。然而，他还没学会如何照顾刚出生的“小不点”，就匆匆和家人告别，毅然奔赴冬供一线。他说：“临近冬奥，长庆气区近期要大规模投产新井，这正是保障冬季平稳供气的关键。工作量饱和，人员紧缺，关键岗位更是离不开人。”

每当看着视频那头的小宝宝，许博尧心中难免会担忧。妻子隔着屏幕给他宽心：“千万别担心、别分心。你在一线保障冬奥供气，支持你的工作就是支持冬奥，我们也光荣！”

受疫情影响，长庆油田已暂停异地轮休倒班。连续一个月坚守岗位的许博尧坦言，疫情当前，自己也帮不上家里的忙。现在能做的，就是和作业区100多名回不了家的员工尽力多产气，为冬奥提供清洁能源。

“只要关键部位不冻堵，生产数据准确平稳，为冬奥供气就没问题。”受西安疫情影响，24小时在岗的生产运行部生产调度科科长王永平说道。为了应对疫情和低温双重压力，长庆油田天然气自去年12月25日再次全面提产，全力为北京冬奥会场馆供气。

(责编：曹淼、李源)