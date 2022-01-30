原标题：工行：为乡村振兴插上金融科技的翅膀

在推进乡村振兴的新征程上，专业高效的金融服务不可或缺。近年来，工商银行秉承“国家所需、金融所能、工行所长”原则，持续探索金融科技赋能，不断完善面向乡村的全场景智慧生态服务，提升“三农”金融服务的覆盖面、可得性和便捷度，努力用金融科技为乡村插上振兴腾飞的翅膀。截至目前，工行“数字乡村”综合服务平台已与800余家区县级农业农村主管部门开展信息化合作，“兴农撮合”服务平台已吸引1.2万余个新型农业经营主体发布产业信息，建设涉农产业链超过1000条，推出了“工银‘兴农通’”乡村金融服务统一品牌及专属APP，大数据、云计算、物联网、5G、区块链、卫星遥感等现代科技，正成为工行服务“三农”、推动乡村振兴的重要引擎。

场景+金融平台 打造乡村发展融合生态

金融科技赋能乡村振兴，需要走开放化合作道路，构建数字乡村“协同生态圈”。工行依托金融科技赋能，通过“找伙伴、搭平台、供服务、筑生态”的模式，场景融合、业态联动，不断融入乡村发展联合生态，助力数字农业农村建设。

创新乡村治理方案，推出“数字乡村”综合服务平台。工行面向县乡村提供集“政务、财务、村务、党务、金融”五位一体的综合服务，实现乡村数字治理与银行综合金融服务的有机结合，打造乡村治理发展的强劲引擎。目前，平台已与20余家省级农业农村厅签署战略合作协议，800余家区县级农业农村主管部门达成信息化合作，覆盖全国30余个省、200余个地市。

聚焦农业产业发展，搭建“兴农撮合”服务平台。面向国家现代农业产业园、优势特色产业集群和农业产业强镇，工行通过“平台+撮合+金融”服务模式，为农业企业、新型农业经营主体提供立体化综合服务，帮助其打造个性化专属主页，拓展产品、项目、技术、资金等合作渠道，引导和撬动更多资源要素向乡村汇聚。目前，全国已有117个现代农业产业园、74个优势特色产业集群和455个产业强镇入驻平台，1.2万余个新型农业经营主体发布产品、需求和招商引资信息。

突出区域特色，因地制宜打造地方联合服务生态。工行根据各地资源禀赋、优势特点情况，分类施策、积极探索具有区域特色的科技赋能乡村振兴发展路径。如在贵州推出“工农e家”平台，与当地供销社、乡镇商超等单位合作，提供基础金融、经营管理、商品流通等一揽子服务，提升农村经营主体信息化水平；在河北推出供销惠农平台，共建省市县乡村五级综合服务体系，在提供各类农村公共服务的同时，让金融服务成为支持农村生产经营消费的有力抓手。

创新数字产品 提高为农服务质效

针对农村金融服务面临的信用基础薄弱、需求差异多样等特点，工行充分发挥“技术+数据”双轮驱动作用，创新适应乡村客群特征的专属产品，打造涉农普惠贷款品牌“工银兴农贷”，提升服务乡村振兴战略的金融供给能力。

创新数字化涉农融资产品，提供更加便捷、精准的融资服务。工行与政府、优质涉农组织及平台合作，积极对接农业大数据，运用数据+模型的方式驱动授信放贷。如通过与农业农村部“信贷直通车”在线审贷平台合作，基于政银合作信息共享以及其他内外部信息增信，为家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体提供“点对点”融资服务。

加强金融与产业链对接，为农业产业链发展注入动力。依托工行供应链服务平台，打造农业金融场景服务，与大型食品、饲料、养殖类等农业产业核心企业对接，建设涉农产业链1000余条。创新推出“e链快贷”产品，基于产业链贸易流、物流、资金流等多维数据，为链上农户提供融资支持。

构建“特色化、差异化”的农业农村金融产品体系，不断丰富融资场景。如在黑龙江地区基于农委和北大荒集团数据推出“农信e贷”、山东地区采用银担合作模式推出“农耕贷”、江西以农权担保推出“农权e贷”、湖南推出“烟农e贷”等。

线上线下联动 夯实多层次立体服务格局

金融服务乡村振兴，服务触达体系是关键。当前农村金融需求呈现面积广、客群散、规模小、频次低等特点，单纯依靠传统网点的服务模式难以对广大农村地区形成有效覆盖。工行坚持“多渠道协同”，构建线上线下联动的多层次立体化服务格局，延伸服务半径。

提速线上，构建线上乡村金融服务体系。工行围绕农村客户需求，打造服务三农的专属APP工银“兴农通”，构建“民生、代理、村务、撮合”四位一体的线上综合化服务体系，为农村客户搭建便捷金融服务的“新超市”，数字化生产生活的“新农具”，汇集涉农生态场景的“新平台”。同时，打造“云工行”非接触服务品牌，将以前需在网点“面对面”办理的业务转换为“屏对屏”，构建“业务云办理、急事屏对屏、沟通全天候、服务一体化”的多元化服务场景。

优化线下，推进乡村普惠金融服务点建设。在贵州、四川、广东等多地，工行与当地供销社、电信运营商等机构合作，联合建设和运营乡村普惠金融服务点，通过“服务点+使者”的模式，打造线下农村金融服务新触点。

运用新技术 推动乡村振兴数字化转型

工行积极响应人民银行等七部门联合发起的金融科技赋能乡村振兴示范工程要求，探索大数据、物联网、区块链、卫星遥感等技术在乡村金融服务领域应用场景，构建金融科技支持产业发展的工具箱和能力库，不断提升乡村金融服务的数字化和智能化水平。

在云南，工行将物联网、5G等技术应用到普洱茶农业产业链中，提升农业数字自动化采集、可溯化信任和智能化分析能力，构建产品从生产到消费的全链路溯源体系。在黑龙江、内蒙古等地区，工行通过卫星遥感、电子围栏等技术实现土地确权验证、作物产量预估、长势动态监测等能力，提升农业信贷业务办理和贷后监测效能。

此外，工行还引入区块链技术，构建数字信用产品“工银e信”，实现核心企业授信可转移、可流通、可拆分、可变现等多类场景金融功能，提升供应链交易的透明度和可信度，目前已在内蒙古等地区落地伊利、蒙牛等畜牧业核心企业的供应链方案。

(责编：董童、李源)