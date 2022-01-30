原标题：邮储银行：春节金融服务暖人心

线上线下结合保障金融服务“不打烊”，推出“过新年、换新钱”便民服务，开展金融知识宣传普及活动，写福字送春联贺新春，为就地过年群众送温暖……虎年春节临近，中国邮政储蓄银行各地分行在做好疫情防控的同时，多措并举开展暖心服务，以金融力量护航人民群众过个祥和幸福年。

打造放心网点 筑牢疫情防控网

为切实做好春节期间疫情防控工作，邮储银行各级机构高度重视疫情形势变化，严格落实防疫要求，做好人员出行管理、防疫物资筹备、场所防控消杀、应急值班安排等工作，筑牢疫情防控网。

面对疫情，邮储银行北京分行每日做好员工健康监测。辖内各营业网点严格落实门前、厅内、柜面“三道防线”防控措施，引导客户佩戴口罩、测温扫码、保持社交距离。同时，该行在低风险地区网点，为60周岁以上老人开通“绿色通道”。中高风险地区所在的营业网点，对于不便使用手机扫码的老年客户，由网点工作人员协助使用“老幼健康码助查询”功能，践行有温度的助老服务。

为保障春节期间现金供应工作，邮储银行北京分行准备20余亿元原封新券，以充分满足客户的现金需求。近日，邮储银行北京分行辖内营业网点对外付出的现金以新券为主，对收入的现金单独摆放，并对现金作业场所、用品用具、款箱、现金机具等物品进行消毒杀菌处理，使用紫外线消毒灯对现金进行集中消毒，保障客户用上“放心钱”。

线上线下结合 金融服务有温度

每到岁末年初，现金存取、货币兑换、转账汇款、刷卡消费、理财等方面的金融服务需求显著增加。如何做好疫情期间的春节金融服务，是对银行保障能力的考验。

统筹安排网点营业时间，维护自助渠道正常运行；安排窗口和柜台做好对外业务办理；合理安排资金调配和现金业务人员，满足客户金融服务需求；开展“过新年、换新钱”等便民服务活动；设置兑钞柜台和绿色通道……邮储银行各地分行加强网点金融服务保障，持续为百姓提供暖心金融服务。

线上，邮储银行全力保障个人网上银行、手机银行等渠道提供7×24小时不间断服务；远程银行中心通过“95580”全国客服号码为个人及公司客户提供电话银行自助语音服务、人工座席咨询及投诉受理服务，多渠道满足客户服务需求。

与此同时，邮储银行通过线上线下提供专业、便捷、优质理财服务，精选代销多款理财产品，如“零钱宝”“理财宝”“日日升”等现金管理产品、“鸿运”“鸿锦”等净值型产品、“惠农”等主题类以及“财私客户”专享理财产品，客户可通过邮储银行网点、手机银行、个人网上银行等多渠道选购。

春节前夕，为守护好百姓的“菜篮子”“米袋子”，邮储银行各地分行的客户经理深入走访农民专业合作社、农业企业等涉农经营主体，主动对接其金融服务需求。湖北省武汉市蔡甸区的一家农产品专业合作社，生产的豆丝在当地小有名气。“春节期间，豆丝供货需求增大。我们收购原材料需要资金，但下游回款又有一定账期，资金需求非常迫切。多亏了邮储银行的贷款支持，帮我们解决了资金周转难题。”该合作社负责人介绍，在邮储银行的支持下，合作社生产的豆丝流向了更多武汉人的餐桌。

延伸服务触角 让“年味儿”更浓

疫情期间，很多人选择了就地过年。对此，邮储银行采取了一系列措施，提升就地过年群众的幸福感，让年味儿更浓。

挥毫泼墨，笔走龙蛇，一副副别具风格的对联和“福”字，让年味跃然纸上。邮储银行安徽省合肥市自贸区支行邀请书法家为就地过年的客户写春联、送“福”字。活动现场，客户获赠春联和“福”字，在浓浓墨香中感受传统文化的魅力。

人在远方情在身边。邮储银行黑龙江省哈尔滨市顾乡大街支行所在地，是哈尔滨市外来务工人员集中居住区域之一。今年，该行精心布置网点环境，为就地过年的客户送上春节福袋，打造“2022新年心愿”幸运红包墙开展抽奖活动。邮储银行广东省东莞市分行参与协办东莞“平安回家”公益活动之“莞邑传情 送爱回家”，向外来务工人员家庭发出“爱心年货大礼包”，礼包搭乘爱心邮车发往全国各地。

坚果礼盒、各类书籍、文具套装、新年明信片、口罩……近日，“点亮微心愿 护翼梦远航”关爱留厦外来务工子女爱心礼包派送活动推出。邮储银行厦门分行工作人员将爱心礼包送到学生手中，并为孩子们带去生动的金融知识。孩子们听着生动的讲解，看着丰富多样的礼品喜笑颜开。

金融知识普及 全力护航祥和年

春节期间，金融诈骗等非法金融活动多发易发。为保护消费者合法权益，邮储银行各地分行通过多种形式的宣讲，帮助群众了解金融知识，营造共筑金融安全防线的浓厚氛围。

“这个活动好呀！我们学到了实实在在的金融知识和防骗妙招，不给违法分子可趁之机。”连日来，邮储银行上海杨浦区支行工作人员走进社区，与民警、医护人员等共同开展“送医入园暖人心、金融反诈筑安心、智慧生活增悦心”活动，宣讲金融反诈案例，就人们关心的问题答疑解惑，共同筑起反诈“防火墙”。

在河北，邮储银行河北省石家庄市分行积极组织“防范非法集资”学习微沙龙等活动，宣传人员走进商场、公园、乡镇集市等地，针对不同人群分类宣讲非法集资常见手段，提升群众风险防范意识。

在宁波，邮储银行宁波分行携手宁波市公安局轨道交通分局，开展“反诈同心，福虎同行”新春反诈宣传活动，通过云话题、云教学等方式，为市民普及反诈知识。

(责编：董童、李源)