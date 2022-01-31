叶 子 汤 一

在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县年货节直播间，主播正推销农特产品。

王炳真摄（人民图片）

您家的年货都备好了吗？2022全国网上年货节于1月10日至2月7日（农历腊月初八至正月初七）举行。琳琅满目的商品、优惠实在的价格、配送到家的服务，让网上年货节人气满满，引来众多网友点赞称好。

拇指一动，好货多多

刚入腊月，网友“崽崽”就开始筹备网购年货。打开电商购物平台，满屏都是贺岁抢红包、满减、超级秒杀、特色年货……年味十足。除了家里长辈喜欢的鸡鸭鱼虾、小吃干果等，“崽崽”还为在工作地一个人过年的男友，提前购买了预制年夜饭。

“看介绍，300多元的价格包括了8种菜品，主食、肉类、菜品、汤品一应俱全，荤素搭配、营养均衡。”“崽崽”说，预制年夜饭在过年前一星期就开始配送，这样一来，过年时男友足不出户也能享受到饭店水准的美味佳肴，方便又卫生。

由于网上年货节带来的便利，年货的范围早已不局限于食物，家用电器、电子设备等成为置办年货的新选择。北京的刘女士近日网购了全新的智能洗碗机和消毒柜。“新年新气象，想让家里有一点新的变化，洗碗机和消毒柜正好能提升全家人的新鲜感和幸福感。”刘女士说，卖家安排了人员上门安装，年货节价格还有折扣，感觉很划算。

“拇指一动，年货备齐”的网上年货节形式，受到消费者的点赞支持。商家们也铆足了劲，准备多样的货品和服务，来满足消费者需求。商务部电子商务司相关负责人表示，针对春节商品和服务需求种类多、数量大以及消费升级等特点，各地指导电商平台企业确保米、面、油、肉、蛋、奶、果、蔬等重要民生商品和防疫物资供应充足。同时，推出更多品牌、品质、健康、智能商品，以及适合不同人群的餐饮套餐和定制年夜饭，提供“线上预定、配送到家”“春节不打烊，年货送到家”等服务，并增加人民群众喜闻乐见的文学、影视等数字产品。

品类丰富，年味浓浓

网上年货节不仅保障商品供应，配套活动也是花样繁多、各有特色。各地将网上年货节作为促进消费和产业发展的重要平台，拿出真招实招开展配套活动。

浙江的“浙里国潮”、上海的“海派年味”、江苏的“苏新消费”、广西的“桂品出乡”、福建的“全闽乐购”、云南的“云集好物”等都体现了浓郁的地方特色。

例如，江苏联合各大电商开展地区性专场活动，“饿了么年货节”专门开设江苏老字号卖场，快手举办“2022快手年货节·江苏优品专场”，让江苏优品走进千家万户。福建推出“全闽乐购·网上年货节”，投放消费补贴，积极宣传福建优势产业，打造出“福茶”“福酒”“闽菜馆”等“福”字号消费品牌。

除了推出富有地方特色和人文风情的活动与产品，各地年货节还通过多种让利形式，加大促销、推广和服务力度，将优惠送到广大消费者手中。云南、福建、广西等地通过政府财政分别发放数千万元优惠券，开展网络促销活动。参与平台企业也推出新品首发、以旧换新、满减、秒杀、直降等活动，加大投入，让消费者真正得到实惠。

助农产品，人气满满

网上年货节举办期间，许多省份开辟助农板块，给予助农补贴，促进农特产品销售，许多平台开设了公益助农专场。浙江网上年货节结合其省内山区26县地理、人文、产业因素，挖掘具有当地特点的区域产品，并在重点电商平台开设“一县一品”专栏，进行浙江特色产品营销。广西举办“桂品出乡助农行”活动，组织广西66个电子商务进农村综合示范县开展线上促销，对广西沃柑、融安金橘等地农产品销售给予补贴，同时打造山区特色年货品牌。

在网购平台上，不少卖家利用直播来宣传新鲜、有机的农产品，助力店铺销售。一位融安金橘卖家高兴地说：“年货节和直播的形式，给店铺带来更多流量，订单比平时增加了2倍多。广西盛产水果，能将家乡优质水果推广出去很有意义。网店生意很好，我们全家可以过个幸福年。”

消费者对购买的农货赞不绝口，也让许多农人信心倍增。一位沃柑卖家说，从去年开始，沃柑销量一路上涨，最近一个月就卖出3000多单。“顾客都说我家的沃柑好吃，回购的也特别多。”

当下，电子商务已充分发挥出联通生产消费、线上线下、城市乡村、国内国外的优势。来自农村的年货，在网上年货节这一平台找到了新销路，助力农民增收致富。

(责编：胡永秋、杨光宇)