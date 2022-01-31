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国家知识产权局出台新规明确六种失信行为

2022年01月31日06:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月30日电（记者王琳琳）《国家知识产权局知识产权信用管理规定》近日出台，将六种具体行为列为失信行为，分别是：不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，恶意商标注册申请行为，违反法律、行政法规从事专利、商标代理并受到国家知识产权局行政处罚的行为，提交虚假材料或隐瞒重要事实申请行政确认的行为，适用信用承诺被认定承诺不实或未履行承诺的行为，对作出的行政处罚、行政裁决等有履行能力但拒不履行、逃避执行的行为。

　　同时，规定进一步明确，存在非正常专利申请行为，但能够及时纠正、主动消除后果的，可以不被认定为失信行为，以此引导非正常专利申请人积极纠错。

　　建立知识产权保护自律机制离不开诚信体系建设。当前，知识产权领域非正常专利申请、恶意商标注册申请、提交虚假材料骗取费用减缴等违反诚实信用的行为仍比较突出。

　　比如，国家知识产权局在非正常专利申请排查工作中发现，存在个人注册多家资本低、无联系方式、无参保人员、无实缴出资的公司，在提交大量非正常专利申请后，又通过快速撤回专利申请、注销公司等方式逃避处罚的行为。又比如，国家知识产权局在商标审查审理工作中发现，存在商标权人通过提交伪造的发票、虚假的合同以及伪造的产品包装信息等企图证明商标使用的行为。

　　针对失信主体，规定明确国家知识产权局将对失信主体实施具体管理措施，分别是：对财政性资金项目申请予以从严审批，对专利、商标有关费用减缴、优先审查等优惠政策和便利措施予以从严审批，取消国家知识产权局评优评先参评资格，取消国家知识产权示范和优势企业申报资格，取消中国专利奖等奖项申报资格，列为重点监管对象，提高检查频次，依法严格监管，不适用信用承诺制。

　　为鼓励失信主体主动纠正错误、积极消除后果，规定同时明确了信用修复的条件和程序。通过信用修复程序，失信主体最短在被实施六个月管理措施后即可重塑信用。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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