原标题：工行推出“数字工行（D-ICBC）”品牌 开创数字化发展新局面

近日，工商银行全新推出集团数字化品牌“数字工行（D-ICBC）”，其中D（Digital）代表“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”五维数字化整体布局。工商银行将秉承数字化发展理念，加速业务模式及管理模式的创新，提升价值创造能力及用户服务水平，以服务实体经济和人民群众为目标，全面开启数字工行新征程。

做活数字生态运营 构建共创共赢数字生态

工商银行积极推进数字生态建设，对内强化金融服务数字化，对外积极构建开放、合作、共赢的数字生态，将金融服务深度融入到高频的社会生产生活场景中，打造高创新、强链接、广供给的新合作服务模式，不断增强金融服务的普惠性及适应性。未来，工商银行将继续加大创新力度，在政务、产业、生活、普惠等重点领域打造一批创新极致体验的数字化“精品”，推进金融服务向乡村下沉，统筹推进绿色金融发展，打造智慧产业金融等数字化生态标杆，全面构建生态共享、服务无界的金融生态布局，更好地满足用户线上化、生态化、智能化的金融需求，打造新时代开放生态银行的新范式。

深化数字资产应用 做实做强做活数据新要素

数字化时代，一切源于数据也离不开数据。工商银行持续深化数据要素驱动，在内部管理方面，持续优化企业级数据资产管理体系，全面推动数据管理工作和数据平台建设升级转型，实现价值创造；在对外合作方面，深度参与数据要素市场化改革，稳妥开展数据合作共享，打造智能化数据产品体系，推动发展模式由经营资产向经营数据转型。目前，工商银行已经建成容量大、算力强、功能完备、算法齐全和弹性可扩展的大数据服务平台，并以此为基础开展服务、产品、运营等智能化转型。例如，工商银行搭建了风险信息服务平台，通过整合行内外社会公共信用、金融同业等多方数据，提供工商经营信息、风险探查、电信网络诈骗等智能风控服务，平台数据库总量逾30亿条，已累计服务同业机构超300家，切实帮助中小银行提升高风险管理和监管合规水平。

强化数字技术赋能 打造先进可控的硬核科技

数字技术是数字化转型的核心驱动力。工商银行始终坚持科技自立自强，将科技作为全行核心战略，不断加大科技研发投入和布局力度，围绕操作系统、数据库、主机下移等银行业关键技术突破，加强产业联合攻关创新，带头打好银行业“卡脖子”技术攻坚战，努力形成更多引领性、突破性成果，由内而外重塑金融的新形态。其中，工商银行已建成全球银行业规模最大的企业级云计算平台和技术领先的分布式技术底座，实现全部超10亿个借记卡账户下移至开放平台，取得了主机应用下移标志性成果。

优化数字基建布局 夯实数字化转型发展根基

工商银行深入贯彻总体国家安全观，持续提升安全保障能力，夯实数字化转型发展根基，近年来，积极发挥行业领先优势，承建了金融业网络安全态势感知与信息共享平台。未来，工商银行将继续统筹好发展和安全，筑牢信息安全的防火墙，加强数据安全和隐私保护，防范新技术、新业态、模型算法等潜在风险，持续提升关键金融基础设施自主可控和智能水平，维护国家金融安全稳定。同时，积极加快新基建、网络安全与信息化建设，推进数据中心绿色低碳转型，打造布局科学、安全可靠的数字基础设施，为全行数字化转型提供坚实的“基座”和肥沃的“土壤”。

加强数字基因渗透 建设敏捷协同的组织机制

坚持以体制机制改革创新为根本动力，工商银行将数字基因渗透到经营管理的每一个细胞中，以“增资源、优管理、强队伍、促融合”为抓手，打造“客户市场—业务—科技”的全行创新大循环体系，建设了一支同业规模最大的“懂业务、通技术”高水平数字化人才队伍，促进科技与业务“煲汤式”融合。下一步，工商银行将继续在组织架构、管理流程、业务模式等方面大力推动数字化重构，激发集团创新活力；优化快速响应的创新工作机制，健全创新激励和保障机制，大力培养数字化人才，提升全员数字化素养，打造数字化转型“全行懂、全行做”的新局面。

(责编：董童、李源)