武慧敏

互联网招聘平台拉勾近日发布的《2021年互联网人才招聘白皮书》显示，企业“招好人”的需求已大于“招到人”，互联网行业的人才战略正在从规模优先向质量优先转变。建立和完善新职业标准，能有效加快“数字人才”进阶步伐。

智能制造、大数据、区块链工程技术人员等全国专业技术人员新职业培训教程日前发布，教程紧贴数字经济发展需要和数字技术人才职业活动特点，突出技术创新、实践应用和解决复杂工程问题，帮助数字技术职业人员改善知识结构、掌握数字技术、提升创新能力。此外，人社部还出台《数字技术工程师培育项目实施办法》，颁布智能制造等10个国家职业标准，为数字技术人才培养提供了政策和依据。

数字经济迅猛发展，已成为稳定经济增长的关键动力。数字人才堪称数字经济发展的核心竞争力。与数字经济不断发展形成鲜明对比的是数字人才的巨大缺口和发展不平衡。中国信息通信研究院《数字经济就业影响研究报告》分析指出，中国数字化人才需求缺口较大，伴随着全行业的数字化推进，需要更广泛的数字化人才引入。除了数字化人才供给不足，数字化人才在产业和地区的分布失衡也对中国数字化经济的持续发展造成一定影响。一方面，数字经济发展不平衡导致数字人才的地区发展不平衡；另一方面，数字化人才产业分布不均衡，数字化人才集中于第三产业，数字化就业岗位在第一、第二产业中占比较低。

推进数字人才队伍建设，提高数字经济劳动力供给水平，越来越成为中国经济数字化转型的核心驱动力。信息化、数字化、网络化、智能化成为未来的发展趋势，数字技术全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域。数字人才队伍是中国在新阶段实现高质量发展的一支重要力量。

构建数字人才的新职业标准只是国家推进数字人才发展的一个侧面，有关方面正在多措并举提高数字人才素质和水平。例如，人社部批复设立的中国首个数字经济人才市场近日在重庆挂牌投用，将打造成高端数字经济人才培育基地、全国数字经济人才输送交流平台。还应加强数字人才发展顶层设计，营造良好的数字人才发展环境，推进数字化转型，以产业结构优化带动就业结构升级，为数字经济不断发展蓄力。

(责编：王震、杨迪)