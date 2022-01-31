本报记者 徐佩玉 程 焕

微利惠民，这个经营理念值得提倡。你们一头连着田间地头的农民，一头连着千家万户的市民，坚持“保本微利”经营，让农民和市民两头都得实惠，这种模式值得推广。能不能真正惠及群众，要看老百姓的口碑。

——习近平

灯笼挂起、年货摆上，年味越来越浓，大江南北的生鲜超市已“穿”上虎年新装。

生鲜超市，关系着“菜篮子”“米袋子”“果盘子”。供应足不足、价格贵不贵，老百姓最关注。

2021年2月4日，习近平总书记来到贵州省贵阳市观山湖区合力惠民生鲜超市。前来置办年货的群众热情向总书记问好。总书记亲切询问大家年货备齐没有。他强调，各级党委、政府和领导干部要把事关百姓切身利益的事情抓实抓好，尤其要落实防疫措施，加强食品安全监管，确保百姓过年安心、放心、舒心。

一年过去，春节又至。超市里的员工和顾客们都想向总书记道声“新年好”。

“我们这生鲜超市啥子菜都有”

“当时我就站在这儿，总书记走过来，问我这些都是什么菜、多少钱，问得很细，特别关心我们老百姓过得好不好。”

在合力惠民生鲜超市餐饮区，餐饮部行政总厨刘兵向记者讲起一年前的情景。刘兵是“大厨”，周边居民常来吃他做的菜，辣子鸡、红烧肉、干煸豆角……样样拿手，味道好，还实惠。一家四口，花30多元就能吃上热腾腾的四菜一汤。

进入腊月，超市里早早布置了一条“年货大街”。蔬菜水果、鸡鸭鱼肉、米面粮油，种类齐全，琳琅满目。

“我们这生鲜超市啥子菜都有！”正忙着采买的市民杨文菊说，她在超市预定了10斤香肠，儿子全家回来过年，“年夜饭得像模像样，香肠、腊肉、小米渣那是必须的，鱼也得来一条。我做的糟辣鱼，他们都爱吃得很。过年吃鱼，年年有余！”在贵州，春节家家都要做道糟辣鱼，香气四溢，那叫一个喜庆。

物美价廉，是街坊邻里对这家超市的印象。“确实便宜！萝卜和白菜都只要9毛9一斤，大家爱来这儿买菜。”杨文菊说，她在观山湖区住了30年，过去要步行2公里去农贸市场买菜，路太远。2018年观山湖区合力惠民生鲜超市开业后，方便多了。

“我们超市有40种民生商品执行政府指导价，也是最高限价。像白萝卜、大白菜、莲花白，从开业就一直是每斤9毛9。”贵州合力超市集团董事长李德祥说。

“政府补贴了10年房租。第一年房租全免，之后逐年递增，综合算下来，我们需要承担的房租不到25%。省了一大块成本，我们才能做到‘保本微利’经营。”李德祥说，“政府给了这么大支持，我们商家赚了钱就要回馈社会，利再薄，也要让老百姓买得起菜。”

“这还有啥说的？今年准备种100亩”

超市里的优质蔬菜，从哪里来？

从贵阳市区驱车往北70多公里，记者来到息烽县流长镇营中村，在农田里碰见村民李仕松。他家的菜，这会儿正摆在合力惠民生鲜超市里供顾客选购呢。

“这个大小正合适，再大就要空心了噢。”说话间，李仕松从地里拔出一根白萝卜，白白胖胖，模样喜人。洗一洗，掰开来，一口咬下去，甜甜的！这些萝卜春节前就能送到超市。

2020年，李仕松结束了打零工的漂泊生活回到村里，从信用社贷款5万元，租地、雇人、种菜。起初种得少，自己挑个担担，到县城里就能把菜卖光。后来，承包的地越来越多，菜却越来越难卖。“县里的市场需求就那么些，种多了根本卖不掉，价格还要跌！”眼瞅着大把大把的菜要烂在地里，他向镇政府求助，镇里帮他找到了合力惠民生鲜超市采购经理王金鹏。

“当时他把菜拉到我们物流中心，说这些菜他花了不少心思，也是最后一搏了。”王金鹏记得，李仕松拉来的菜品质不错，人看着也实在，就跟他签订了一年的供销合同。有了稳定销路，李仕松按照超市要求，使用农家肥、学习种植技巧，种出来的菜不仅无公害，还好看。

生鲜超市将采购链延伸到田间地头，既减少了中间环节，又能采购到符合消费者需求的高质量农产品。在贵州，这种直采模式正在惠及更多农民。2021年，贵阳市惠民生鲜超市在全省新签直采直销基地87个，存量直采直销基地200多个，还在威宁、思南、长顺、西秀等地的31个蔬菜基地实施了直采基地挂牌。全市惠民生鲜超市去年累计采购销售本省农副产品7.08万吨、采购金额5.8亿元。

李仕松算了笔账：去年种菜赚了4万多元。“这还有啥说的？今年准备种100亩！”

萝卜地不远处，是李仕松家新盖的二层小楼。不过，眼下他还住在楼房旁边的祖宅。“要是收成好，还完贷款，用剩下的钱买点家具，今年就能搬进新楼房了噢！”

“担起社会责任，让老百姓舒舒心心过年”

买菜的和卖菜的，过去可没这么舒爽。

记者从息烽县出来，一路急转弯，车轱辘几乎就没摆正过。贵州山多地少，以前蔬菜种植困难，大多要从外省调。山路弯弯，运输不易，又抬高了买菜成本。

2015年，贵阳市盘了盘主要“菜篮子”的商品价格。比起昆明、成都、重庆、长沙、南宁这5个周边省份的城市，贵阳的菜价总体高了20%左右，蔬菜零售环节加价率更是高出27.6%。

为了让市民买得到菜、吃得起菜，贵阳市政府和农产品流通企业合作，建成了154家公益性惠民生鲜超市，从田间地头直采农产品，加上政府补贴，40种重点民生商品的价格就此被“封了顶”。“全市上百家惠民生鲜超市都不涨价，其他店怎么涨？涨不起来的！”李德祥说，疫情防控期间惠民生鲜超市照样天天营业，从未出现过买不到菜的情况。

习近平总书记在这里考察调研时指出：“微利惠民，这个经营理念值得提倡。你们一头连着田间地头的农民，一头连着千家万户的市民，坚持‘保本微利’经营，让农民和市民两头都得实惠，这种模式值得推广。能不能真正惠及群众，要看老百姓的口碑。”

采访中，王金鹏给记者讲了个故事：贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水镇有800亩地，他前后去过4次。村民在地里种白菜，种出来的菜个头小，只有3斤左右，价格也卖不上去。请专家看后才发现，那里海拔低、气温高，不适合种白菜，分批种辣椒、西葫芦、莴笋却很好。果然，种植品种一变，效果立竿见影。“我们超市来采购，还进行专业指导，这800亩地一下子就盘活了，村民个个夸。”王金鹏说。

有惠民生鲜超市保供稳价来托底，菜农、顾客都高兴，2021年前三季度，贵阳88%以上的“菜篮子”商品价格低于周边5个城市。这么给力的连锁超市，贵阳市计划到2025年建成200家。

“去年总书记考察时，我向他汇报了超市物价，介绍了威宁苹果、绿壳鸡蛋、人民小酒等贵州特色商品。总书记说他吃过威宁苹果，很甜！”李德祥说，“请总书记放心，今年我们也一定担起社会责任，让老百姓舒舒心心过年！”

春节临近，各地超市里，粮油肉蛋奶鱼果蔬一应俱全。据有关部门统计，全国蔬菜在田面积达8000多万亩，可供每人每天约3斤菜。供应足、价格稳，虎虎生威迎新春。

“过年了，开心噢！”杨文菊从超市取走了10斤香肠，打算给儿子做上一桌家乡菜，“他老说外面的香肠不地道，还是自家的味儿正！”

(责编：王震、杨迪)