本报记者 牛梦笛

本报北京1月30日电（记者牛梦笛）国家广播电视总局30日发布《高动态范围电视系统显示适配元数据技术要求》（GY/T 358—2022）行业标准。

高动态范围（HDR）技术在超高清视频中的应用可实现更大曝光动态范围，能更好提取和显示高光及暗部细节，使画面更趋近自然。该标准面向超高清电视高动态范围节目的显示适配需求，提出了显示适配元数据提取、封装传输及图像重构方法，能适配不同显示能力终端的图像呈现要求。

HDR作为高新视频领域的一项关键基础技术，过去只有少数国外企业能够提供。国家广播电视总局深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述，组织国内产学研用机构开展科技攻关，实现技术突破，填补了国内空白。该标准的发布，对于规范和促进我国超高清视频产业发展具有重要作用，也是科技标准服务北京冬奥的一项重要举措。

目前，该标准的核心技术已实现在超高清视频内容制作、编码、接收、解码、显示等端到端的全产业链布局，以“HDR Vivid”自有品牌名称开展产业化推广。在内容制播方面，中央广播电视总台以及腾讯、爱奇艺等平台已率先应用。在制作工具、编码器、解码芯片、显示终端等方面，业内已有成都索贝、当虹科技等企业应用。

该标准将应用于北京冬奥会、冬残奥会的相关转播活动，逼真呈现冬奥特有的冰雪场景和精彩赛事，提供更高技术格式、更美视觉体验的节目，为观众提供美轮美奂的冬奥视听盛宴。

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