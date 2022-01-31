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“电小二”的春节服务单

本报记者 曾毅 本报通讯员 干杉杉
2022年01月31日08:48 | 来源：光明日报
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　　 【新春走基层】

　　 1月29日，腊月二十七。浙江宁波天气预报“雨夹雪转阵雪，北风4到5级”。街上行人少了很多，国网宁波鄞州供电公司大客户经理逄博却提起脚往外走。就在前一天，市防汛防台抗旱指挥部发布了关于启动雨雪冰冻灾害防御Ⅲ级应急响应的通知。

　　 “遇到恶劣天气，我们会加大检查力度，保障电网安全和电力供应。不管除夕还是元宵，都得24小时待命在岗。”逄博所在的班组是公司客户服务中心用电检查班，负责鄞州全区的医院、政府、通信公司等23个重要用户。Ⅲ级应急响应发出当天，用电检查班开启保电特巡。

　　 上午10点，逄博来到中国联通宁波市分公司配电房，一眼看见工作台上放着一双还未拆封的厚橡胶手套。“只要是工器具，无论新旧，用之前都得先检查一遍，确保安全。”他提醒道。

　　 用电无小事，逄博不敢有丝毫松懈。“就拿医院来说，电力的稳定与否关系到患者的生命，一旦停电，后果不堪设想。到了医院，需要检查当前的用电情况、值班人员是否在岗、备用电源和自备发电机是否正常等。”这两天，他和同事们都在外面跑。

　　 今年春节是逄博留在单位的第二个春节，他的家在黑龙江佳木斯。2019年，逄博从哈尔滨工业大学电气工程专业毕业，入职鄞州供电公司，一年后就当上了大客户经理。工作中的逄博，一身灰蓝的工作服，脚上永远的绝缘鞋，手上还有接不完的报修、咨询电话——一个随叫随到的“电小二”。

　　 中午，逄博又出门了，目的地是还在建设中的宁波国际会议中心。去年6月份，他接手了这项重要工作。“未来这里要承接首脑峰会级别的会议，总共50350千伏的容量，用电量很大。”逄博说，每次去工地，若是把配电房全都走一遍，步数得有两万步。

　　 天色暗了下来，路灯照得马路亮堂堂。逄博坐上回程的车，看着窗外的万家灯火，嘴里列着接下来的工作清单：“送电工程得准备，楼宇节能用电方案得定，春节跟踪服务得安排……”

(责编：王震、杨迪)

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