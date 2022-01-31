本报记者 訾谦

【新春走基层】

临近春节，年味渐浓。1月30日清晨，天色渐亮，伴着远方依稀传来的鞭炮声，老吴比往常起得更早一些。洗漱完毕后，他套上厚暖的工装，启动装满工具的皮卡车往工地开去。今天他要在现场指挥，完成牛年最后一个工程节点——宾南高速公路浑水海立交工程最后一跨钢箱梁的吊装。

老吴的名字叫吴非，是中铁二十五局四公司一名职工，他已经在位于云南大理白族自治州祥云县的宾南高速公路浑水海立交工程施工现场工作多年。按照计划，1月30日是完成箱梁架设这一项目重难点控制性工程的最后一天。虽然第二天就是除夕，但仍然有许多工人在各自的岗位上紧张忙碌着。

吴非开车来到立交桥底时，距离吊装开始还有一段时间，他习惯提前到场巡视一圈工地。从安全爬梯的一颗螺丝到龙门吊的一根钢索，从钢箱梁的焊缝到桥面系的防撞墙，吴非仔细地巡视过一遍，又和现场工人对了一遍，反复确认安全问题。随后，吊装正式开始。500吨的吊车伸出粗壮的起重臂，将梁体轻轻抓起，吊在半空，缓慢移动，最后经过多轮微调，稳稳地放在了桥墩上。随着此次吊装的顺利完成，吴非那颗悬着的心也终于落了地。

这不是他第一次不能回家过年了。“过去的一年疫情略有反复，施工现场压力也比较大。这样一个重要节点我在现场盯着，心里也能更踏实一点。”吴非告诉记者，浑水海立交桥是“一带一路”通道重点工程，他和他的工友们已经连续几年不间断奋战在施工一线，工期最紧张的时候，很多职工都主动放弃休假，共同坚守工地攻克难关。

为了缓解大家的思乡之情，项目部针对来自不同地域工人的口味，请了专业的厨师为大家“量身定制”年夜饭。“我们留守的工人一共30多位，虽然不在家，但一群兄弟也要热热闹闹地过春节。”吴非表示，只要心贴着心，在哪儿都是团圆。

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