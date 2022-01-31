人民网北京1月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2021年金融市场运行情况显示，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行；债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构进一步多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长；股票市场主要股指上涨，两市成交金额增长明显。

债券市场规模稳定增长，2021年债券市场共发行各类债券61.9万亿元，较2020年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元，同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元，同比增长1.0%。2021年国债发行6.7万亿元，地方政府债券发行7.5万亿元，金融债券发行9.6万亿元，公司信用类债券发行14.8万亿元，信贷资产支持证券发行8815.3亿元，同业存单发行21.8万亿元。

债券收益率整体震荡下行，2021年12月末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%，分别较2020年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。2021年末，中债国债总指数收盘价为206.6，较2020年同期上涨11.4；中债新综合全价指数收盘价为121.5，较2020年同期上涨2.5。

货币市场成交量持续提升，2021年银行间货币市场成交共计1164.0万亿元，同比增长5.2%。其中，质押式回购成交1040.5万亿元，同比增长9.2%；买断式回购成交4.7万亿元，同比下降32.6%；同业拆借成交118.8万亿元，同比下降19.2%。交易所标准券回购成交350.2万亿元，同比增长21.8%。

此外，股票市场主要指数上涨，2021年末上证指数收于3639.8点，较2020年末上涨166.7点，涨幅为4.8%；深证成指收于14857.4点，较2020年末上涨386.7点，涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元，同比增长24.7%。

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