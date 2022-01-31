人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年债市规模稳定增长 货币市场交易量持续增加

2022年01月31日09:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布的2021年金融市场运行情况显示，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行；债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构进一步多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长；股票市场主要股指上涨，两市成交金额增长明显。

债券市场规模稳定增长，2021年债券市场共发行各类债券61.9万亿元，较2020年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元，同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元，同比增长1.0%。2021年国债发行6.7万亿元，地方政府债券发行7.5万亿元，金融债券发行9.6万亿元，公司信用类债券发行14.8万亿元，信贷资产支持证券发行8815.3亿元，同业存单发行21.8万亿元。

债券收益率整体震荡下行，2021年12月末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%，分别较2020年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。2021年末，中债国债总指数收盘价为206.6，较2020年同期上涨11.4；中债新综合全价指数收盘价为121.5，较2020年同期上涨2.5。

货币市场成交量持续提升，2021年银行间货币市场成交共计1164.0万亿元，同比增长5.2%。其中，质押式回购成交1040.5万亿元，同比增长9.2%；买断式回购成交4.7万亿元，同比下降32.6%；同业拆借成交118.8万亿元，同比下降19.2%。交易所标准券回购成交350.2万亿元，同比增长21.8%。

此外，股票市场主要指数上涨，2021年末上证指数收于3639.8点，较2020年末上涨166.7点，涨幅为4.8%；深证成指收于14857.4点，较2020年末上涨386.7点，涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元，同比增长24.7%。

(责编：罗知之、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
这是红火的味道——年夜饭里的数字经济
　　春节临近，越来越多的人选择留在“第二故乡”感受不一样的年味。对于留在城市里过年的很多人，“线上消费-线下享用”的方式可是帮了大忙。…
商务部：2021年我国服务贸易持续快速增长
　　人民网北京1月31日电 （记者孙阳）日前，商务部服贸司负责人在介绍2021年全年服务贸易发展情况时表示，2021年，我国服务贸易持续快速增长，全年服务进出口总额达52982.7亿元（人民币，下同），同比增长16.1%；其中，服务出口25435亿元，增长31.4%；进口27547.7亿元，增长4.8%。服务出口增幅大于进口26.6个百分点，带动服务贸易逆差下降69.5%至2112.7亿元，同比减少4816.6亿元，为2011年以来的最低值。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部