原标题：坚决不“撒胡椒面”！2021年财政部专项债券瞄准重点项目发力

财政部副部长许宏才日前表示，为了更好发挥专项债券拉动有效投资、稳定经济增长的积极作用，2021年，财政部加大对国家重大区域发展战略和“十四五”规划纲要重点项目的支持力度，坚决不“撒胡椒面”。

2021年10月28日，在广西滨海公路龙门大桥东主塔施工现场，工人进行焊接作业。新华社记者 周华 摄

2021年，全国人大批准新增地方政府专项债券额度是3.65万亿元，其中用于项目建设的新增专项债券额度为3.5万亿元。合理把握发行节奏的同时，如何切实把新增债券资金用在“刀刃”上、花到“关键”处？

许宏才认为，一方面要合理确定新增限额，平衡好稳增长和防风险的关系。“我们确定分地区限额的时候，是根据项目准备情况、有关风险指标情况合理测算，以及债务偿还能力，把限额分配到应该分的地方去。”

另一方面，要严把资金支持方向。许宏才强调，严禁将专项债券用于各类楼堂馆所、形象工程和政绩工程以及各类非公益性资本支出项目。要指导地方按照“资金跟着项目走”的原则，加大对国家重大区域发展战略和“十四五”规划纲要重点项目的支持力度，坚决不“撒胡椒面”，确保把资金支持方向落实到位。

此外，作为落实积极财政政策的重要抓手，专项债券还必须强化日常监督管理。许宏才表示，财政部已通过穿透式监测、全生命周期绩效管理、常态化核查以及建立违规使用专项债券资金处理处罚机制等举措确保监管覆盖全部新增专项债券项目，并对违规行为采取硬性约束。

许宏才表示，下一步，财政部将继续指导地方做好债券发行使用工作，发挥专项债券带动扩大有效投资的积极作用，推动经济运行在合理区间。（记者邹多为、申铖）

(责编：赵竹青、陈键)