原标题：全国基本养老保险参保人数达10.25亿人

新华社北京2月1日电（记者姜琳）记者近日从人力资源和社会保障部获悉，截至2021年11月末，全国基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别为10.25亿人、2.28亿人、2.82亿人，各类参保人数稳定增长。

不久前深圳全面取消灵活就业人员参保户籍限制，河南籍外卖骑手刘鑫很受鼓舞：“父母一直催我缴纳社保，但过去我只能回到原籍参加城乡居民养老保险，现在终于能以个人身份在深圳参加企业职工基本养老保险，退休待遇更高、也更符合实际需求，我准备参保了。”

“全覆盖”是我国社保制度建设的基本方针之一，即不分城乡、地域，不分工作与否、从事何种工作，所有居民都可以根据自己的情况参加相应的社会保险、获得基本保障。过去一年，围绕社保全面覆盖，人社部门深入实施全民参保计划，精准扩面，社会保障网进一步织密扎牢。

按照《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，“十四五”时期，法定人员应保尽保，实现企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险省级统筹，工伤保险省级统筹更加完善。到2025年，基本养老保险参保率达到95％。

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