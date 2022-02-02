原标题：2022开年田野观察丨从“苦水营”到“甜水营”的农村饮水之变

2022年一开年，河北省景县苦水营村党支部书记付铁军就在忙着一件事：向全村老少征集过去打井和吃氟超标水的老照片。

他这是在为筹备中的村史展准备史料。

从去外村借水到打井抽水，从吃氟超标的井水到吃南水北调的“南水”，苦水营村的饮水历程，被村民们看作一部浓缩的村庄变迁史。

近年来，全国农村有975万人和苦水营村民一样告别了氟超标水。去年，全国农村自来水普及率达到84%。

记者走村访寨看到，越来越多饮水困难地区的村民喝上了甘甜的自来水。

“苦水营”变“甜水营”

苦水营村村民付书明说话时会微微抿起嘴巴，不轻易露出牙齿。“过去吃含氟高的井水，村里人落下一嘴黄牙，出门都不敢张大嘴笑。”

以前苦水营村的村民一张开嘴巴，别人就知道他们是哪个村的。

“苦水营”名字的由来，也和村里的水直接相关。

由于地处华北漏斗区，地下水含氟高，景县的饮用水一直是个“大问题”，苦水营村地下水含氟量曾是饮用水标准的3倍。

付书明今年已经83岁了，他大半辈子吃的是村里的“苦水”。“我年轻那会儿，井浅水苦。后来，村里陆续打了几口深井，水不怎么苦了，但含氟量依然超高。”

1993年，付书明的小儿子付希望到天津读大学。为去掉牙齿上的氟斑，他曾专门跑去口腔医院洗牙。

后来，村里通了自来水，高氟地下水现在换成了净化过的南水北调工程的“南水”，村里人真正喝上了放心的健康水。

2021年，付书明家的厨房安装了分离式冷热水龙头。“往左右两个方向拧，放出的水温度不同。冷热水分开，用着方便，咱在用水上现在也和城里人一样了。”

付书明家小院的水槽里攒了一些雪水。不久前，景县下了一场大雪，付书明让家人把积雪堆进水槽，融化后用来涮墩布、冲马桶。常年喝“苦水”的经历，让他的节水意识深入骨髓。

小院自来水龙头旁边有7口储水缸。以前喝井水时，这些缸用来存水，现在用上了自来水，这些缸用来腌咸菜、放杂物。付希望感慨，苦水营变成“甜水营”了。

目前，景县建成了20个农村集中供水厂（点），全县848个村全部接入集中供水，南水北调的“南水”入户率达到100%。

河北是农村饮水氟超标问题最严重的省份，在2018年10月时还有276.2万名村民喝着氟超标水。如今，通过南水北调水置换、新辟合格水源等，他们彻底摆脱了氟超标水的困扰。

不止河北。3年多来，全国975万农村人口的饮水型氟超标问题已全部得到解决。

“驴驮水”变“手拧水”

来到被称为“大山聚会的地方”——甘肃省东乡族自治县，这里村民的饮水之变，同样令人印象深刻。

1750条梁峁、3083条沟壑，东乡族自治县30多万人散居于此。这里十年九旱，取水只能去山沟里的积水坑或小泉眼，“人背驴驮”是最常见的方式，大岭村是全县吃水最困难的村庄之一。

大岭村村民马麦德回忆，以前饮水极为困难。“小时候，牵着背驮两个水桶的小毛驴，到邻近的村子驮水吃。每天凌晨4点起床出发，再排队，等前面人的水桶舀满了，才轮到我，一个一个轮着来。”

经过多年努力和在农村饮水安全保障“清零行动”支持下，东乡族自治县陆续建成了8座集中式供水水厂、22座提水泵站、8座加压泵站、603座调蓄调压水池、4460座各类阀门井、7200公里的供水管道。这些年来，安全水随着一条条供水管道，流进了梁峁深处的千家万户。

回忆起自来水通到家中的那一刻，马麦德说像做梦一样。“我们拿了一个小碗，接上自来水，你喝一碗、我喝一碗，心里甜滋滋的。”

如今，寒冬腊月里，一拧水龙头，清冽的自来水就喷涌而出。接上一壶自来水，烧水泡茶，热气氤氲中，马麦德开始憧憬新一年的美好生活。

从“山沟沟驮水”到“水龙头一拧”，缺水难题解决了，马麦德家里的养殖业也搞了起来。“我去年买了20只羊，下了30只羊羔，一年下来大概能赚5万多元。”

内蒙古大草原上的牧民朝鲁门，也已经不再为吃水而苦恼。

住在锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦德力格尔嘎查的朝鲁门，家里有400只羊、40匹马、45头牛，3.4万亩的草场。人和牲畜都需要水，但朝鲁门家距离取水点有20多公里的路程。

不止朝鲁门，附近的苏乙拉图等5户牧民也面临同样的问题。去年，阿巴嘎旗实施水源井工程，新打的一眼井将朝鲁门等6户牧民的运水距离，从20公里缩短到了2公里内。

“阿巴嘎旗边境涉及3个苏木13个嘎查，近年来我们建设了279眼水源井、79处水窖，安装了921套单户改水设备，解决边境牧民安全饮水用水问题，4500人因此受益，为守土戍边的牧民安心生活生产提供了保障。”阿巴嘎旗水利局局长达来说。

喝河水变喝“致富水”

1月21日是贵州省雷山县格头村苗族村民的“狗年节”，家家户户杀猪宰羊，好不热闹！

但是在以前，每逢过节大家总会担心停水。“亲朋好友来村寨做客，每家每户都在杀猪宰羊，水经常不够用。”格头村党支部书记杨仁鸿说，村里新修饮水工程后，现在来过节的客人更多了，但村民们已不再担心停水的问题。

格头村地处雷公山国家森林公园腹地，格头河穿村而过。以往村民早起的第一件事，是去河里挑水喝。

“住在下游的村民更要早早起床挑水，不然上游洗衣洗菜，水就不干净了。”格头村村民李大说。

格头村保存了完好的木质吊脚楼群，被列入中国传统村落名录；有国家一级保护植物、林中“活化石”秃杉群，被誉为“中国秃杉之乡”。

旅游资源虽然丰富，但是乡村旅游一直没有发展起来。问题的症结还是出在了“水”上，不能安全饮水，餐饮住宿用水更无法供应。

前些年，当地水利部门在格头村实施农村饮水安全工程，修建大水池和配套管网，自来水开始流进村民家。

为保障饮水安全、让村民吃上“旅游饭”，当地水利部门继续实施饮水安全巩固提升工程，新增输水主管、新建蓄水池，村民的饮用水问题得到了彻底解决。

如今，这里的自来水成为“致富水”，曾经藏在深山无人知的格头村，发展起了旅游业。

“路通到村、自来水通到家，村里旅游业逐渐发展起来，我现在做农家乐和种植养殖，收入开始增多、日子也越过越好。”李大说。

水利部统计显示，仅2021年我国就提升了4263万农村人口的供水保障水平。

与此同时，目前部分农村地区依然存在水源不稳定问题，有的农村供水工程管道老化严重。由于全国农村九成以上是千人以下的小型分散供水工程，管护薄弱，出现问题时难以得到及时处理。

水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，今年计划将全国农村自来水普及率提高一个百分点。“水利部门将以建设稳定水源为基础，推进农村供水工程规模化建设和小型工程标准化改造，更新改造老旧供水设施和管网，强化水质保障，提升管理和服务。”（记者刘诗平、冯维健、胡伟杰、郭雅茹、多蕾、王悦阳）

(责编：赵竹青、陈键)