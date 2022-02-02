新华社记者于佳欣、戴小河

原标题：虎年年货新在哪，电商平台大数据告诉你

随着虎年春节到来，年货市场也愈发火热。“网上送年礼，线上买年味”已成为新年俗。全国网上年货节于1月10日启动，一直持续到2月7日（正月初七）。今年的年货有哪些新特色？一起从电商平台大数据里找答案吧。

异地订单量大增，跨省买年货成趋势

受疫情等因素影响，不少人依然选择“就地过年”。天南地北的好货跨省流动，抚慰亲情。

京东大数据显示，年货节第一周，发往非常住地的“异地订单”量与去年年货节同期相比增长30%，且异地订单占比较平日上涨超50%。其中，广东、北京、江苏发出的跨省异地订单最多。跨省异地订单中，超四分之一为食品饮料，礼品、生鲜、服饰、手机、家电等也成为热销品类。

在拼多多平台上，异地订单的比例亦大幅攀升，发往三四线城市及乡镇的订单中，高客单价商品占比较去年同期进一步增加。

“在美团平台上，异地订单主要来自年轻人，他们希望在春节这个特殊节日，和父母们一起分享发现的好味道。”美团相关负责人表示，北京、广州、深圳、东莞、上海分列异地下单的前五位。

有了优质实惠的商品，便捷服务也要跟得上。今年1月以来，美团闪购、优选等业务共同推出“春节不打烊”活动，为消费者提供最快30分钟送达服务，覆盖酒水零食、农副产品、数码3C等多个品类。

为满足消费者网购年货的需要，菜鸟在春节期间投入15万人力，依托国内外自建自营物流体系，保障全国约300个城市的淘宝天猫消费者照常收货。此外，多家电商平台也联合物流公司，为消费者提供24小时不间断商品和物流服务。

半成品预制菜占年夜饭“C位”，足不出户吃遍“大江南北”

春节出游不便，也要吃遍大江南北。这个春节，人们远游的脚步或许放缓，但对美味的追求却不会减弱。根据各大电商平台数据，半成品预制菜再次占据年夜饭销售“C位”，“省时省力”成为消费者考虑的重要因素。

天猫平台上，预制菜销量同比增长超100%。花椒鸡、佛跳墙、猪肚包鸡等地域特色半成品菜，尤其受70后、80后消费人群欢迎。

京东数据显示，春节前，网购年夜饭的销量同比增长超170%。2022年春节成交额最高的年夜饭是佛跳墙家庭装、海鲜礼盒大礼包、老字号熟食腊味礼盒、烤鸡猪蹄火腿礼盒等。

据美团数据，年货节启动以来，预制菜相关订单增速保持高速增长。其中，椰子鸡、胡椒猪肚鸡、酸菜鱼等成为热销商品。全国年夜饭团购套餐订单量较去年同期翻倍增长，线上供应年夜饭套餐的餐饮商家数量，较去年同比增长超1倍。

年货持续“升级”，智能健康范儿不再是年轻人“专利”

年货节期间，消费升级类产品一如既往受到欢迎，年货的品质范十足，智能和绿色成为关键词。

苏宁易购数据显示，年货节启动至今，高端家具销量同比提升超30%，即热智能马桶、马桶盖销量同比增长超50%。天猫平台上，洗地机销量同比增长超150%。

京东跨省递送的智能年货中，智能马桶销量同比增长超过15倍，电子门锁销量同比增长超13倍。冲牙器、烘干机、筋膜枪销量居排行榜首。值得关注的是，对于智能产品，长辈们的购买力并不输于晚辈。京东销售数据显示，在46岁至55岁消费群体中，洗地机销量同比增长28倍，智能坐便器销量同比增长超12倍。

用得更智能，吃得也更讲究。今年年货节的一大特色活动便是上合组织国家外交官直播带货。乌兹别克斯坦手工核桃仁、俄罗斯帝王蟹、巴基斯坦当地特色大米等，都成为外交官带货的“国别爆款”。直播中，不少产品一上架就被抢购一空。

各种进口年货也继续成为消费者的心头爱。智利的车厘子、美国的开心果、新西兰的奇异果、加拿大的牡丹虾等海外“尖货”也以更亲民的直采价格登上拼多多平台，让消费者有机会品尝到更多异域风味。

冬奥风来袭，带动冰雪消费强劲增长

冬奥会的到来，也让今年的春节在传统的火红气氛外，增添了浓浓的冰雪气息。

冬奥相关主题纪念币、邮票、吉祥物等在各大电商平台持续热销。冰雪运动的走俏，也带动了滑雪服、滑雪板等装备的销售额同比翻番。

在京东平台上，冰上运动器具销售集中在北方省份，而滑雪商品则除了北方城市外，在上海、广东、江苏、湖北、四川等地区都有不少的爱好者。

在冬奥会的带动下，冰雪旅游持续强劲增长。飞猪数据显示，今年春节冰雪旅游预订量同比去年增长超480%。对于户外体验爱好者和亲子人群，结合周边游的特征，一些旅游平台提供了冰雪度假、半日滑雪游、室内雪世界乐园票券等多样化商品服务。

(责编：赵竹青、陈键)