原标题：RCEP对韩正式生效 企业发展迎来哪些新利好？

2月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对韩国正式生效。目前，RCEP已经生效的缔约国达到11个。原产地累计规则将在更大范围内实施、关税成本更低、通关更加便利，企业发展迎来新的利好。

位于山东烟台的斗山工程机械有限公司，长期由韩国的总包销统一向日本采购进口的液压马达、液压阀等零部件，再由韩国分装后转往我国。

山东某工程机械公司通关高级经理 魏玮：这种三国贸易在RCEP生效之前，是不能享受关税协定的优惠的，RCEP对韩国生效之后，我们就能通过韩国签发的背对背原产地证明，享受RCEP的优惠关税。在RCEP生效的第一年，我们公司节减关税金额有望达到十万元人民币。

而这家在华经营的韩资企业也是受益企业之一。

山东某韩资电子公司进出口部部长 董晓岗：我们公司从韩国大量进口的直流电机关税税率从原来的FTA的7.8%降到了现在RCEP的6%，降幅达1.8%，预想每年给我们公司节约关税近三十万元。

除了更低的税率，RCEP在贸易便利化方面也采用高标准规则，通关效率更高、通关流程更加优化。这对于向韩国出口生鲜产品烤鳗的一家江西企业来说，是实质性的利好。

江西某食品有限公司总经理 林毯：往年通关是要一周时间，现在缩短到客户拿到手三天就能到，享受了6个小时的快速通关速度。

在湖南益阳，得益于RCEP生效后带来的逐步实现零关税和通关便利，当地养殖的小龙虾得以出口到新加坡、澳大利亚等RCEP协定国家，国际市场不断拓展。

湖南某食品有限公司副总经理 梁光元：面对20多亿人口消费市场，加上零关税、通关等便利利好条件，可以说对于我们企业就是一片蓝海。

(责编：赵竹青、陈键)