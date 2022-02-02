原标题：“中国开放”创造共享机遇 推动世界经济可持续复苏

一份中国经济成绩单，也是一张世界经济晴雨表。作为世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外资吸收国，中国经济的行进疾缓牵动世界。“十四五”开局之年，中国经济交出的答卷，回应了世界的期待。

“中国数据”带给世界信心

世界经济正在走出低谷，但也面临诸多制约因素。全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，加剧了经济复苏进程的不确定性。经济总量突破110万亿元，增长8.1%，中国经济2021年成绩单，给世界经济带来阵阵暖意。

中国经济总量占全球经济比重约18%，对世界经济增长的贡献率约25%。世界经济引擎的动力几何，决定着国际社会的信心强弱。2021年，中国各项政策稳字当头，经济增长动力十足，成为推动世界经济实现可持续复苏的信心之源。

从保供应到稳需求，中国不负世界期望。2021年，中国货物贸易进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。中国作为全球供应链枢纽和全球主要市场的成色越来越足。

2021年，中国多措并举、多点发力，不断提升供应链产业链韧性，为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出积极贡献。到2021年底，中国已向国际社会提供约3720亿只口罩、超过42亿套防护服和84亿套检测试剂盒，并为120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗。

2021年，中国最终消费支出对经济增长的贡献率达65.4%，消费市场韧性进一步显现。近期，为促进消费稳定回升，从中央到地方，多项促消费政策渐次落地。中国市场正为世界创造更多需求，汇聚越来越多优质商品和服务。

“中国开放”创造共享机遇

2021年11月，埃克森美孚惠州乙烯项目进入全面建设阶段，这是美国企业在中国独资建设的首个重大石化项目。“公司会努力满足中国市场对高性能聚合物不断增长的需求。”埃克森美孚全球副总裁莫佳琳说。

2021年，中国实际使用外资金额超1.1万亿元，同比增长14.9%，创历史新高。在国际社会对世界经济充满悲观预期的情况下，中国依然是全球资本青睐的投资热土，凸显出“避风港”“稳定器”作用。

中国顺应开放合作的历史潮流，谋求互利共赢，让国际社会清晰地看到，中国的机遇就是世界的机遇。

2021年，中国推出一系列扩大开放的政策举措，拥抱外商外资，为全球企业和资本共享中国发展机遇创造条件。

外资准入负面清单持续缩减。与2020年版相比，2021年版外资准入负面清单进一步缩短。全国和自贸试验区负面清单进一步缩减至31条、27条，压减比例分别为6.1%、10%。

自贸试验区开放水平再上新台阶。《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》印发，赋予自贸试验区在贸易投资便利化方面更大改革自主权。

打造对外开放新高地多点开花。海南自贸港建设实现顺利开局，支持浦东新区高水平开放。

建设对外开放平台硕果累累。广交会、消博会、服贸会、进博会等顺利举办，各国企业搭乘中国经济发展快车，共享中国市场机遇……

“中国倡议”回应“时代之问”

站在新的历史起点上，中国坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，维护和践行真正的多边主义，持续深化国际经贸合作，向世界发出一系列构建美好未来的“中国倡议”，为推动世界经济实现可持续复苏创造良好的国际环境。

——率先批准《区域全面经济伙伴关系协定》，推动世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸区扬帆起航，给蓄势待发的区域经济一体化、艰难复苏的世界经济以及处于低潮的经济全球化注入了强劲动力。

——正式递交加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》申请，加快构建面向全球的高标准自贸区网络，迈出开放合作新步伐，为全球复苏带来新利好。

中国经济的发展之路，就是不断融入世界经济大循环并以自身发展促进共同发展的历程。放眼未来，中国将为推动建设开放型世界经济和后疫情时代人类社会的美好未来作出更大贡献。（本报记者 袁 勇）

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