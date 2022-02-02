原标题：中国多地签发首份对韩RCEP原产地证书

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)2月1日对韩国正式生效。包括福建泉州、辽宁大连、宁夏等中国多地签发首份对韩RCEP原产地证书。

素有“纸黄金”之称的原产地证书，是RCEP成员国享受关税减免等优惠待遇的重要凭证。

1日上午，福建石狮正源水产科技开发有限公司一批货值26.4万美元的冷冻鱼糜，申领到泉州海关签发的出口韩国RCEP原产地证书。

泉州海关相关负责人介绍，正源水产通过国际贸易“单一窗口”就可直接打印申领证书，这也是泉州关区签出的首份出口韩国RCEP原产地证书，这批商品将借此获得进口国关税减免约2.4万美元。截至记者发稿前，泉州海关已为企业签发RCEP原产地证书货值逾1447.07万美元，品类包括农产品、纺织品、树脂制品、伞具、鞋类产品等。

当日，宁夏博览局(贸促会)为宁夏参进宁宇达冶金有限公司出口韩国的硅钡孕育剂，签发首份RCEP优惠原产地证书，货值10.8万美元，预计为该企业韩国客户节省关税2160美元。

宁夏博览局(贸促会)相关负责人告诉记者，自RCEP生效1个月以来，宁夏博览局(贸促会)累计为8家企业签发了RCEP项下优惠原产地证书22份，涉及金额223.18万美元，预计帮助企业国外客户节省关税7.43万美元，提高了双氰胺、蛋氨酸、活性炭、微硅粉等产品的国际市场竞争力。

当日上午，辽宁省贸促会大连自贸片区商事认证服务窗口为大连保税区明庆贸易有限公司签发首份目的国为韩国的RCEP项下原产地证书，涉及货物金额2.04万美元，企业凭此份原产地证书将享受零关税，可减免税金1122美元。截至目前，辽宁省贸促会商事认证服务窗口已为大连自贸片区注册企业办理原产地证和商事证明450份。

据悉，中国与韩国之间此前签署《中国—韩国自贸协定》《亚太贸易协定》，RCEP对韩国生效，将为企业出口签证带来更多选择。

RCEP于2022年1月1日对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效，马来西亚将于3月18日生效。协定生效后，各成员国之间将按协定规定立即降税，履行服务投资开放承诺，区域内90%以上的货物贸易最终将实现零关税。(孙虹 于晶 李晛)

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