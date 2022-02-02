原标题：A股虎年能否迎来牛市？

A股在辛丑牛年没能“牛”起来，步入壬寅虎年，能否迎来牛市？

回顾整个牛年的“成绩单”，沪指累跌8.03%，深证成指累跌16.50%，创业板指累跌14.79%。

事实上，进入2022年以来，全球股市表现都突然急转直下。A股三大股指在1月份最后一个交易周内均跌去上百点，更是多个交易日出现4000多只股票齐刷刷下跌的少见情况。

欧洲和亚太地区股市也都出现调整。日本股市日经225指数逼近26000点大关，创近一年多新低，韩国综合指数也是连续多日下跌，最低点位较2021年高位调整幅度已超过20%。美国道琼斯指数和纳斯达克指数更是狂泻了几千点。

原因何在？中信建投证券首席经济学家黄文涛指出，国内外因素均有一定冲击。国内疫情继续发酵，消费预期不稳，基建和地产去年12月数据未出现明显反弹等，增长下行压力仍在困扰短期市场。

海外来看，美联储释放加息与缩表信号，乌克兰争端发酵进一步打压风险偏好，风险资产承压明显。尤其是美联储议息会议释放鹰派论调后，全球市场集体萎靡，这也对国内市场情绪形成明显压制。

招商证券策略给出的研究报告认为，去年年初与今年年初股市均出现明显调整，调整的特征是前期大幅上涨的赛道明显下跌，市场阶段性向低估值板块布局。

从市场调整的原因来看，两次调整均由于两方面因素：第一，热门赛道估值较高，交易拥挤；第二，十年期美债收益率攀升，美股大跌，带动A股调整。

但导致两次调整的核心原因不同。上述报告指出，2021年初市场调整的核心原因是对央行货币政策收紧的担忧，后续央行对货币政策收紧的辟谣以及强劲的经济基本面共同促进了A股企稳。当前，对经济基本面的担忧、缺乏估值性价比较高的板块是阻碍市场上行的核心因素。

虎年A股前景如何？“从经济增长、外部政策、资金流动、相对配置价值等宏观角度出发，A股在调整之后，配置价值开始显现，可以逐步乐观起来。”黄文涛如此判断。

在他看来，国内经济处于筑底阶段，稳增长基调下，全年无论是总量增速还是行业结构，边际上持续改善是大概率事件。同时，美联储紧缩的实质风险被短期夸大，中美关系的压舱石比此前牢固，外部政策的负面预期已经被充分甚至过度反应。

此外，2022年外资流入长期趋势不变，A股的吸引力仍在不断增强。资管新规、利率走低、房住不炒等大背景下，A股在居民资产配置中的价值越来越高。

中银证券全球首席经济学家管涛认为，对于金融市场来说，央行货币政策影响更大，任何股市都会有“经济不好、央行在就好”的政策底逻辑。中国央行并未让市场失望，1月17日MLF(中期借贷便利)和7天逆回购降息10个基点，兑现稳增长信号。

“对于实体经济来说，央行需要财政、产业等多种政策配合，未来需要走一步看一步。股市也将回归以基本面为主，政策预期已经较为充分。”管涛还称，在不确定性较多的情况下，短期A股可能仍会震荡调整，缺少明确方向。不过，未来调整幅度可能会小于美股，结构行情仍会持续。

富达国际投资总监杨恩(Catherine Yeung)指出，展望虎年，多个利好因素将支持中国市场迎来“虎啸丰年”，货币政策放宽空间较大，且中国市场估值具有吸引力。

杨恩直言，市场波动是始终存在的，然而这往往也会提供具有吸引力的机会。预计未来12个月，中国市场的企业盈利增长将超过15%。无论是相对于其历史平均水平，还是与全球其他市场相比，目前中国市场的市盈率均具有吸引力。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)