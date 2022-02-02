原标题：构建飞机强度知识工程体系

近日，我国首部聚焦飞机强度分析理论、方法以及工程实例，且全面呈现飞机强度分析专业体系架构、彰显时代特征的飞机强度分析专著《飞机强度分析》由航空工业出版社出版发行。

中国科学院院士、中国力学学会理事长方岱宁在该书序中称，专著基于飞机强度分析知识工程之现状，紧扣专业技术发展趋势和工程研制需求，从深入研究规范和标准要求出发，集近十年强度专业研究成果和型号工程经验于一体，历时五年编著而成，切实践行了钱学森提出的结合国家重大需求、结合重大工程和结合复杂系统的三大要求，实属顺势而为的创新力作。

飞机强度专业源于力学而泛于力学。最初飞机强度专业是基于力学理论对飞机结构承载能力的分析，是近现代力学在飞机结构设计上进一步发展和应用的典范。伴随着现代航空科学技术快速发展，大量的新材料、新工艺、新结构、新系统广泛应用于先进飞机研制，结构与系统的融合化、系统与全机的耦合化、载荷与环境的广义化、运营与服役的严酷化等日益凸显，这些因素使飞机强度专业呈现出大强度、新强度、数字强度的发展趋势，研究对象扩大化、研究方向多元化和研究手段数字化使专业发展面临着前所未有的严峻挑战和历史机遇。不能精准分析就无法科学设计，飞机强度分析技术不仅是航空科学技术体系的重要组成部分，更是飞机设计技术的前提和基础，是飞机安全性、可靠性、经济性和舒适性的重要保障。

飞机强度分析从解析法到工程法，再到数值法，技术发展始终衍生出辩证的利弊，解析以理论为根本，工程以简化为基础，数值以便捷为目标，凡此种种，工程师往往不可避免地陷于墨菲法则，不明所以的输入和输出时有发生，工程经验的流逝客观存在。截至目前，尽管市面上出版过与飞机强度分析有关的指南手册等书籍，但是全面呈现知识体系架构、系统介绍最新研究成果和深入讲述工程实践案例的综合性权威性专业著作尚是空白。

这部长达258万字分为上中下三册的专著，由飞行器强度领域专家王彬文研究员带领团队，以国家航空科技强度专业创新成果为核心，以科技自立自强和航空强国战略为背景，以航空科技自主可控和领先创新为契机，历时五年编著而成。编著者长期从事飞行器强度领域基础技术研究、核心能力攻关和重大型号研制工作，在全面阐述飞机强度分析规范要求、基本理论、计算方法和分析流程等基础之上，继承发展了国际国内飞机强度分析技术的宝贵经验，系统介绍了编著者团队近十年来飞机强度分析的创新成果和工程实践。该书填补了飞机强度知识工程体系的空白，为我国飞机强度专业的发展和飞机型号的研制提供了有力的支撑，是工业装备研制高级管理者、航空航天领域的专家学者、工程领域相关专业工程师、航空宇航与力学学科研究生等相关人员重要的大百科、参考书和工具手册。

据悉，《飞机强度分析》是中国飞机强度研究所“飞机强度技术丛书”的重要著作，也是该技术丛书自2017年首发后，历时五年的再次发行，随着该技术丛书的陆续出版，将对我国飞机强度技术和型号研制的创新发展产生重要而深远的意义。

王彬文，飞行器强度专家，工学博士，研究员，教授，博士生导师。现任中国航空工业首席技术专家、陕西省飞行器振动冲击与噪声重点实验室主任、结构冲击动力学航空科技重点实验室主任，兼任中国科学技术协会全国委员会委员、中国航空学会结构与强度专业委员会主任委员、陕西省力学学会副理事长等职，是国家科技创新领军人才、百千万人才国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、国防科技创新团队带头人、陕西省三秦学者。长期从事飞行器强度领域基础技术研究、核心能力攻关和重大型号研制工作。主持完成国家重大科研项目20余项，以第一完成人荣获国家科技进步二等奖1项、省部级科技成果奖10项，发表学术论文110余篇，授权发明专利60余件，出版专著4部，在飞行器研制中个人立功8次。荣膺第二届全国创新争先奖、第一届国防科技工业突出贡献奖、第五届冯如航空科技精英奖、第四届杰出工程师奖等荣誉。（记者马爱平）

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