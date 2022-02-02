原标题：亮相春晚的三星堆青铜大面具有何来头？

在中央广播电视总台春节联欢晚会的舞台上，三星堆遗址出土的青铜大面具亮相，和亿万观众见面。

这一面具，可大有来头。

青铜大面具宽131cm、高71cm、深66cm，重131斤，是目前已知三星堆遗址出土的体量最大、保存状况完好的大型青铜面具。其宽颐广额、棱角分明，眉部、眼睛、嘴唇等线条流畅、皆突出于面部，粗长眉作扬起状，面具的两侧上下及额部正中有方形穿孔，可能是用于固定用途。青铜大面具是三星堆文化典型器物，距今已有3000多年，体现了古蜀先民对自然万物与人神世界的理解与思考。

三星堆遗址位于四川省广汉市，南距成都市区约40公里，是西南地区先秦时期最重要的古代遗址之一。1986年，一、二号“祭祀坑”发掘出土青铜神树、青铜大立人、青铜面具、黄金权杖等珍贵文物数千件，三星堆遗址遂“一醒惊天下”，举世瞩目。

2019年12月以来，在国家文物局的指导支持下，四川省文物局组织四川省文物考古研究院等单位，又在一、二号“祭祀坑”所在区域新发现六个“祭祀坑”，分别编号为三至八号坑。

2021年伊始，考古工作者开启对三号“祭祀坑”的发掘。至当年1月30日，开始有较完整青铜器显露。3月16日，坑内埋藏文物全面呈现出来，有青铜器、玉石器、金器、象牙等多种类珍贵文物。

青铜大面具位于三号坑中部偏南的位置，是最早露头的青铜器物，格外引人注目。

2021年6月23日，面具提取出坑。考古和文物保护人员对青铜大面具的铸造工艺进行分析研究后认为，其制作先分铸成型，由面部、脸颊后部、眼睛、耳朵等多部位分别铸造，再组合成一体，大面具右侧眼部还发现有经纬组织的丝绸织物残留。

作为“考古中国”重大项目，三星堆遗址发掘也是中国百年考古成果的典型代表，从1929年发现以来，几代考古工作者接续百年奋斗、探寻文明根脉。

截至2021年底，三星堆仅新发现六个祭祀坑共出土编号文物一万多件，包括黄金面具、顶尊人像、圆方尊、大面具、神坛模型、跪姿铜人、500余根象牙等许多精美文物，其中一些在三星堆开放式文物修复馆已可近距离观赏。

铜尊、铜壘、玉璋、玉琮等众多文物显示蜀地与中原和长江中下游地区文化的紧密联系，实证中华文明多元一体的历史发展进程。

春晚上的青铜大面具，不仅让人领略到青铜文明的绚烂多彩，也让人感叹中华文明的博大精深。相信，它也让更多人对考古，多一点好奇，多一些兴趣和了解。

据了解，为保障三星堆文物春晚展示安全，国家文物局实地排查安全保障细节，指导支持四川省文物局、四川省文物考古研究院、三星堆博物馆会同专业文物运输布展单位，抽调业务骨干，组成工作专班，精准制定文物安全保障方案，编制实施文物加固保护方案，精心组织实施文物保护、文物运输、文物保存、布展操作等各项工作，确保了文物安全。（记者 张盖伦）

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