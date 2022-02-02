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中国建成雪上项目科学化训练基地

2022年02月02日09:17 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国建成雪上项目科学化训练基地

记者1日从东北师范大学获悉，中国在吉林省吉林市建设的“国家科学化训练基地”近期投入运营。该基地旨在为中国运动员冬季项目训练提供科技助力，帮助他们快速提升竞技水平。

与冰雪运动强国相比，中国冰雪运动科学研究起步晚、研究领域窄、高水平科技成果少。借2022年北京冬奥会之机，中国提出“科技冬奥”理念，现已有数百项技术投入应用。

据悉，该基地依托中国“科技冬奥”专项，由东北师范大学与磐石莲花山滑雪场以校企合作方式共同创建，主要为越野滑雪、跳台滑雪、冬季两项、高山滑雪等雪上项目提供服务。

该基地配有训练负荷监控与机能评定中心、专项技战术生物力学研究中心、冬季项目场景三维感知及重建技术平台、室内滑雪模拟训练系统、跳台滑雪模拟训练系统与人体高速弹射装置等。

据了解，该基地构建的“训练理论-科技助力-训练实践”相融合的一站式科技服务平台实现了科研、训练及保障(恢复、心理、营养等)的无缝衔接与充分融合。

东北师范大学体育学院院长张守伟说，科技助力是快速提升训练水平和运动成绩的强大引擎，而科研、训练及保障“三位一体”也是世界冰雪运动强国普遍采用的竞训管理模式。

以高山滑雪为例，当运动员过旗门回旋时，该基地的高速摄像机阵列、分布式足底压力测试系统、表面肌电测试系统等将记录下他们的运动学、动力学、生物电参数，这些数据不仅能有针对性地指导运动员改善技术动作，还能帮助研究人员更好地破译“运动密码”。

此外，该基地还能通过对运动员身体的各项数据进行实时采集与分析，更好地对其训练量、训练强度及睡眠质量、疲劳恢复程度等情况进行监控，从而指导教练员不断完善训练计划。(记者 郭佳)

(责编：赵竹青、陈键)

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