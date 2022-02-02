原标题：RCEP正式对韩生效将释放哪些发展红利？

当地时间2月1日起，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式对韩国生效。韩国舆论普遍指出，RCEP正式生效将对韩国出口市场开放与交易成本降低带来积极作用，并推动韩中日自贸协定谈判向前推进，进一步强化区域经贸合作与发展。

创造有利外贸环境

根据协定规定，RCEP对韩国生效后，中国将从2月1日开始对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。韩国方面也为此做好准备，据韩国《每日经济新闻》报道，韩国贸易信息通信公司已宣布将与产业通商资源部共建特色化原产地管理体系，通过使用人工智能、简化会员注册等流程步骤，为与RCEP其他国家合作减少时间成本，提高出口竞争力。

韩联社认为，RCEP协定涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，RCEP正式生效将对新冠肺炎疫情下的韩国经济产生巨大影响，对韩国出口市场开放与交易成本降低带来积极作用。

韩国《中央日报》文章援引韩国国际贸易协会高级研究员 Lee Yoo-jin的观点称，参与RCEP的15个国家GDP总和约占全球总量的三分之一，在经济、贸易和人口上举足轻重，该协议的重要程度不容小觑。

该文章指出，RCEP对韩生效的影响不仅限于商品进出口，还包括加强文化贸易、扩大关税优惠等。RCEP生效后，韩国公司将受益于日本塑料和合成树脂、中国医疗和影像设备零部件、越南汽车零部件和钢铁等商品优惠。此外，RCEP也有望成为韩国企业打开印尼、泰国、菲律宾三国产业市场的良机；再者，根据协定，在满足一定条件的情况下，企业可以直接出具原产地证书，减少时间和经济负担，有望扩大关税优惠的范围。

成均馆大学中国大学院教授安玉花接受媒体采访时说，RCEP的最大特点就是“撤销关税”，对出口导向型的韩国经济而言，进口成本得到降低，出口渠道也变得更加顺畅。从这个角度来看，协定为韩国创造了非常有利的国际贸易环境。

推动中日韩自贸协定磋商

RCEP对韩生效的另一舆论关注点在于这是韩国与日本之间第一个自由贸易协定，有望推动中日韩自贸协定磋商进程。

韩国《亚洲经济》文章援引韩国龙仁大学中国管理研究所所长、中国学教授朴胜赞的观点说，RCEP对韩生效的一大意义在于，这将成为扩大韩日以及韩中日贸易的契机。日本是目前唯一尚未与韩签订双边自由贸易协定的RCEP成员国。RCEP的生效还将为一直处于低迷状态的韩中日自贸协定缔结奠定基础。

韩国京畿大学教授刘子阳接受中新社记者采访时指出，RCEP是第一份涵盖中日韩三方的自由贸易协定。通过签署RCEP，中日和日韩首次达成了一个相互开放市场、降低关税和非关税壁垒的承诺，这也能够为中日韩自贸协定起到很好的推动作用，有望带动有关磋商加速进行；另一方面，也期待RCEP能不断吸收新的成员尤其是欠发达的发展中成员加入，同时升级完善各项贸易规则，实现扩容增效，加快亚太地区经济融合，推动早日实现构建亚太自贸区。

加速区域经济一体化进程

刘子阳分析指出，RCEP生效后，各成员之间关税门槛将显著降低，大幅削弱了关税壁垒，有助于区域内经济要素的自由流动，拉动成员之间的贸易活跃程度。此外，协定生效还将进一步推动亚太地区经济、贸易、投资等领域的合作框架和机制的构建，逐步提升成员自身开放水平，促进地区经贸联系向深层次发展。

从这个意义上说，在新冠肺炎疫情全球大流行和贸易保护主义抬头的当下，RCEP协定生效对外发出反对单边主义和贸易保护主义、支持自由贸易和维护多边贸易体制的强烈信号，能够提高亚洲地区经贸开放合作共识、增强亚洲区域经贸政策的稳定性，为提振地区和全球贸易信心、促进地区产业链融合、捍卫自由贸易和多边机制注入一剂“强心针”。

安玉花也指出，RCEP生效后，亚洲地区内部会形成一个相对独立运行的供应链，这一独立的供应链在RCEP的支撑下，将会运行得更加稳定，在全球经济不景气的大背景下，为该地区经济提供稳定发展的动力。因此，仅仅就推动在亚洲建立独立供应链而言，RCEP的意义就非常重大。

另一方面，在亚太地区内部出现这样一个规模巨大的自贸协定，为在文化较为相似的国家之间建立稳定的贸易关系提供了制度保障，经济关系的发展同时也能推动消除文化之间的隔阂。从这一角度来看，RCEP也为地区文化的融合提供了契机，将会对各国间促进文化共识、扩大文化交流，甚至对地区价值观、秩序的建立都起到积极作用。（刘旭 刘婧妮）

(责编：赵竹青、陈键)