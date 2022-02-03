幸福的味道——暖锅里的幸福年
2022年02月03日10:56 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨幸福的味道——暖锅里的幸福年
雪后的宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村（1月28日摄，无人机照片）。
宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村位于大山深处，这里山大沟深，曾经山路泥泞，随处可见窑洞、土坯房；如今，通过危房危窑改造、厕所革命、道路硬化、太阳能路灯等一系列工程，于河村村容村貌发生巨大变化，成为远近闻名的乡村旅游目的地。
近年来，在乡村振兴等战略的助力下，于河村村民于仓正通过发展肉牛养殖产业，逐步成为村里的养牛大户。他的妻子马凤艳又抓住村集体发展特色农家乐的契机，成为农家乐的大厨，不仅月收入3000多元，还有了施展厨艺的舞台——以往每逢春节才能吃到一次的当地传统特色美食暖锅，成为了马凤艳招待游客的招牌菜。
春节，于河村最红火的事就是围着热气腾腾的暖锅，唠唠去年的年景、今年的期待，大家福气喜气均沾，这就是于河村浓浓的幸福年味。
新华社记者 王鹏 摄
(责编：乔业琼、杨迪)
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