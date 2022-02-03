人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

幸福的味道——暖锅里的幸福年

2022年02月03日10:56 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+丨幸福的味道——暖锅里的幸福年

　　雪后的宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村（1月28日摄，无人机照片）。

　　宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村位于大山深处，这里山大沟深，曾经山路泥泞，随处可见窑洞、土坯房；如今，通过危房危窑改造、厕所革命、道路硬化、太阳能路灯等一系列工程，于河村村容村貌发生巨大变化，成为远近闻名的乡村旅游目的地。

　　近年来，在乡村振兴等战略的助力下，于河村村民于仓正通过发展肉牛养殖产业，逐步成为村里的养牛大户。他的妻子马凤艳又抓住村集体发展特色农家乐的契机，成为农家乐的大厨，不仅月收入3000多元，还有了施展厨艺的舞台——以往每逢春节才能吃到一次的当地传统特色美食暖锅，成为了马凤艳招待游客的招牌菜。

　　春节，于河村最红火的事就是围着热气腾腾的暖锅，唠唠去年的年景、今年的期待，大家福气喜气均沾，这就是于河村浓浓的幸福年味。

　　新华社记者 王鹏 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：乔业琼、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
冰雪消费过大年 “冷资源”催生“热经济”
　　去纬度最低的“南国雪场”滑一场雪，到32年历史的老冰场溜几圈冰……今年春节，你“上冰雪”了么？ 当虎年春节邂逅冬奥，越来越多人开始走进冰雪景区、场馆，感受冰雪运动的乐趣，体验别样的年味。冰雪消费逐渐成为新时尚，带来新的经济亮点。…
村里新年味儿更浓 农民们过上了好日子
　　正月里来是新年，神州大地万象更新。从南到北，由东至西，各地都在以不同的习俗欢度2022寅虎年春节。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部